Economistul Adrian Negrescu consideră că prelungirea actualei scheme de sprijin nu va fi suficientă . Foto: Profimedia Images

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat marți că un ajutor de 50 de lei ar putea acoperi nevoile multor consumatori vulnerabili, în contextul pregătirii măsurilor de sprijin pentru facturile la energie din această iarnă. Economistul Adrian Negrescu avertizează însă că suma este insuficientă în raport cu scumpirile și că românii ar putea ajunge să plătească facturi cu 50%-60% mai mari. Acesta atrage atenția și asupra faptului că autoritățile nu au identificat clar cine sunt consumatorii vulnerabili.

Ministrul Energiei a declarat marți, într-o conferință de presă, că instituția pe care o conduce a transmis Ministerului Muncii un pachet de măsuri destinat consumatorilor vulnerabili. Propunerile prevăd mai multe etape, iar prima dintre acestea vizează prelungirea schemei actuale de sprijin, având în vedere timpul scurt rămas până la sezonul rece.

„Partea legată de consumatorii vulnerabili se găsește la Ministerul Muncii. Noi am trimis la Ministerul Muncii un pachet de măsuri, așa cum îl vedem noi, care are mai multe etape. Într-o primă etapă se ia în considerare, pentru că într-o lună de zile nu poți să ai foarte multe schimbări, o prelungire a schemei existente. Am venit cu o schemă logică. La momentul de față, noi considerăm că valoarea de 50 de lei ar putea să satisfacă nevoile multor consumatori. Am identificat în momentul de față undeva la opt scheme de sprijin care există prin diverse acte normative, prin diverse instituții, diverse modalități și care se adresează consumatorilor vulnerabili”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Adrian Negrescu: Ajutorul de 50 de lei va fi „apă de ploaie”

Economistul Adrian Negrescu consideră că prelungirea actualei scheme de sprijin nu va fi suficientă pentru a compensa creșterea facturilor la energie. Acesta susține că, în condițiile în care prețul energiei a crescut semnificativ, ajutorul de 50 de lei va acoperi doar o mică parte din costurile suportate de consumatori.

„Gândiți-vă că prețul energiei a crescut de la 1,1 lei pe kilowatt spre 3 lei pe kilowatt. Altfel spus, ajutorul de 50 de lei oferit de Ministerul Energiei o să fie apă de ploaie. Oamenii vor plăti cu 50-60% mai mult la facturi.

Foarte interesant e că noi nu știm cine sunt consumatorii vulnerabili, dovadă că domnul Chisăliță pasează problema la Ministerul Muncii. Deci nici măcar nu știm cui să dăm aceste vouchere și cu cât îi ajutăm. Eu cred că foarte puțini. Cred că acest ajutor va reprezenta doar 20-30% din factură, în cel mai bun caz. Prețurile au crescut atât de mult încât pentru mulți va fi o mare problemă să le plătească. Facturile la energie sunt executorii. Dacă nu le plătești, pe lângă faptul că rămâi fără curent, poți să fii executat silit, fără niciun proces”, a declarat Adrian Negrescu pentru Antena 3 CNN.