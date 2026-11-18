Vouchere pentru energie și 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare. Măsurile Guvernului pentru consumatorii vulnerabili

2 minute de citit Publicat la 17:39 18 Noi 2026 Modificat la 18:14 18 Noi 2026

Discuțiile au vizat identificarea măsurilor necesare pentru sprijinirea cetățenilor și a consumatorilor industriali, în contextul impactului economic și social al costurilor la energie. Sursa foto: Getty Images

Guvernul pregătește o schemă de vouchere pentru energie destinată consumatorilor vulnerabili și analizează posibilitatea alocării a până la 400 de milioane de lei pentru gospodăriile care au nevoie de sprijin pentru achiziționarea și instalarea unor sisteme de stocare a energiei. Anunțurile au fost făcute miercuri de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, după o întâlnire a premierului Luca Niculescu, cu mai mulți miniștri, producători de gaze naturale și energie, precum și cu reprezentanți ai industriei.

Potrivit lui Dan Cărbunaru, discuțiile au vizat identificarea măsurilor necesare pentru sprijinirea cetățenilor și a consumatorilor industriali, în contextul impactului economic și social al costurilor la energie.

În acest scop, va fi înființat un grup de lucru (task force), coordonat de șeful Cancelariei premierului. Din acesta vor face parte reprezentanți ai ministerelor Energiei, Finanțelor, Economiei, Muncii și Mediului, ai ANRE, precum și reprezentanții marilor producători de energie și ai marilor consumatori industriali.

Măsurile propuse vor fi evaluate de Ministerul Finanțelor din perspectiva impactului bugetar și vor fi dimensionate în limitele cadrului bugetar aprobat și ale angajamentelor asumate de România.

Vouchere pentru energie destinate consumatorilor vulnerabili

Dan Cărbunaru a atras atenția asupra impactului costurilor la energie asupra populației, precizând că există peste 10 milioane de locuri de consum, dintre care aproape jumătate, respectiv 4,7 milioane, au un consum lunar mai mic de 100 de kilowați-oră.

„O parte semnificativă a României se confruntă cu sărăcia energetică”, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului.

În acest context, ministerele Muncii, Energiei și Finanțelor vor elabora o propunere de schemă de vouchere pentru energie, acordate prin carduri de sprijin consumatorilor vulnerabili. Valoarea acestora va fi stabilită în funcție de resursele bugetare disponibile, iar finanțarea va fi asigurată cu prioritate din fonduri europene.

De asemenea, Ministerul Muncii va analiza modalitățile prin care furnizorii de energie electrică ar putea avea acces la registrul consumatorilor vulnerabili.

Astfel, furnizorii ar putea acorda sprijin clienților afectați de dificultăți energetice și economice, completând eforturile statului de protejare a persoanelor care se confruntă cu sărăcia energetică. Măsurile ar urma să fie corelate cu ajutoarele acordate în continuare de stat, iar furnizorii își vor putea comunica ulterior propriile formule de sprijin.

O altă măsură vizează gospodăriile care doresc să achiziționeze și să instaleze sisteme de stocare a energiei. Administrația Fondului pentru Mediu ar putea pune la dispoziție, din veniturile proprii, o finanțare de până la 400 de milioane de lei pentru aceste investiții.

Ce măsuri pregătește Guvernul pentru marii consumatori industriali

În ceea ce privește sprijinul acordat industriei, grupul de lucru va evalua în regim de urgență necesarul de consum al consumatorilor industriali și va analiza actualizarea schemelor de sprijin existente, unele dintre acestea fiind vechi de patru ani.

O prioritate este eficientizarea schemei de 150 de milioane de euro, deja funcționale, destinată marilor consumatori de energie.

Vor fi analizate și propunerile prezentate de reprezentanții industriei în cadrul întâlnirii cu premierul. Printre acestea se numără:

Scheme de finanțare pentru instalarea unor noi capacități de producție și stocare a energiei, cu finanțare prioritară din fonduri europene;

Debirocratizarea și accelerarea procedurilor de licențiere pentru producția și stocarea energiei;

Încheierea unor contracte pe termen lung între producători și consumatori, pentru asigurarea predictibilității;

Analizarea unor instrumente de garantare pentru capacitățile mari instalate, în limitele plafoanelor anuale de garanții aprobate prin lege și cu evaluarea impactului asupra datoriei publice.

O altă propunere vizează utilizarea cadrului european de ajutor de stat pentru marii consumatori industriali, în limita resurselor bugetare disponibile și cu prioritate pentru sursele europene de finanțare.

Totodată, Guvernul urmărește încurajarea consumatorilor industriali să își dezvolte propriile capacități de producție și stocare a energiei.