Cine va primi ajutor de la stat pentru factura la energie. Surse: Se pregătește un prag unic de venit pentru consumatorii vulnerabili

2 minute de citit Publicat la 13:03 17 Noi 2026 Modificat la 13:03 17 Noi 2026

Consumatorii vulnerabili vor primi un sprijin de la stat și în această iarnă. Foto: Getty Images

Ministerul Energiei va începe să pregătească un pachet de solidaritate energetică unic pentru toți consumatorii vulnerabili, potrivit surselor Antena 3 CNN. Va exista un prag de venit unic, iar cei care se vor încadra vor putea beneficia de acest sprijin. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut astăzi ministrului Energiei, Dumitru Chisăliță, ca ajutoarele pentru consumatorii vulnerabili să nu mai fie separate pentru energie electrică, lemne și gaze, ci să fie unificate într-un singur pachet.

Ministrul Dumitru Chisăliță a avut o întâlnire, marți, la Parlament, cu președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu. Chisăliță a spus că discuția cu Grindeanu a fost „instituţională, foarte bună”.

Ministrul Energiei a fost întrebat dacă vor exista măsuri de sprijin în această iarnă pentru consumatorii vulnerabili. Chisăliță a răspuns: „Cu siguranță”.

Pachet unic de sprijin pentru consumatorii vulnerabili

Potrivit surselor Antena 3 CNN, discuția dintre Sorin Grindeanu și Dumitru Chisăliță s-a axat pe două componente:

scăderea prețului la energie, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru industrie;

soluțiile pentru consumatorii vulnerabili;

În ceea ce privește consumatorii vulnerabili, Sorin Grindeanu i-a cerut ministrului Energiei să unifice toate beneficiile care se acordă în prezent într-un pachet de solidaritate energetică unic. În prezent, acestea sunt acordate separat pentru energia electrică, lemne și gaze.

Sursele Antena 3 CNN au precizat că va exista un prag unic de venit pentru acest ajutor, mai mare decât cele diferite din prezent, iar cine se va încadra va primi acest sprijin unic. Dumitru Chisăliță ar fi fost de acord cu această variantă și se va lucra la ea la Ministerului Energiei.

Facturile la energie ar putea scădea din 2027

Dumitru Chisăliță a mai declarat că prețul energie ar putea scădea începând de anul viitor, când vor fi 2000 de megawați în stocare și se va drumul la centrala de la Mintia.

Ministrul a afirmat, totodată, că închiderea reactorului 1 de la centrala de la Cernavodă nu va afecta sistemul energetic.

„În momentul de faţă suntem în analize pe zona aceasta şi, cu siguranţă, ţinând cont de capacităţile care urmează să se pună în producţie şi anul acesta şi anul viitor, problema legată de suplinire nu va fi una care să nu fie acoperită.

(...) Orice maşinărie are o perioadă de revizie. La fel şi acest reactor trebuie să intre în această perioadă de revizii. Nu putem să discutăm de pierderi. În situaţia în care nu s-ar face aceste revizii probabilitatea foarte mare este să nu mai poată să funcţioneze. Scopul este tocmai pentru a prelungi durata de viaţă a acestei maşinării”, a explicat ministrul, potrivit Agerpres.

Dumitru Chisălița va merge astăzi la Centrala de la Cernavodă.