Centrala de la Cernavodă primește 400 milioane euro pentru modernizarea reactorului 1. Durata de funcționare, prelungită cu 30 de ani

3 minute de citit Publicat la 17:54 16 Noi 2026 Modificat la 17:54 16 Noi 2026

Finanțarea BEI este structurată în două contracte de finanțare, fiecare având o valoare de 400 milioane de euro, cel de-al doilea contract urmând să fie semnat în anul 2027. Sursa foto: Agerpres

Societatea Națională Nuclearelectrica și Banca Europeană de Investiții au semnat, luni, Contractul de Finanțare în valoare de 400 milioane de euro pentru finalizarea Proiectului Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă, ca urmare a aprobării de către acționarii SNN a contractării sprijinului financiar acordat de BEI, în valoare de 800 milioane euro, informează compania printr-un comunicat, potrivit Agerpres.

Boardul Băncii Europene de Investiții (BEI) a aprobat în data de 15 iulie 2026 acordarea unui împrumut de 800 milioane euro pentru proiectul Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă (Proiectul), ceea ce pentru România și industria energetică nucleară, în general, a însemnat o finanțare istorică, reprezentând 25% din valoarea totală a proiectului de aproximativ 3,1 miliarde euro (fără costurile de finanțare), se menționează în comunicat.

Finanțarea BEI este structurată în două contracte de finanțare, fiecare având o valoare de 400 milioane de euro, cel de-al doilea contract urmând să fie semnat în anul 2027, corelat cu etapele de dezvoltare a Proiectului Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă.

'Strategia de finanțare a Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 are la bază un mix între capitalul propriu SNN, și fonduri atrase sub formă de împrumut. Împrumutul contractat luni va fi utilizat în faza de construcție a Proiectului, etapă esențială în finalizarea proiectului. Finanțarea acordată de BEI reconfirmă încrederea într-un proiect de investiții complex și în eficiența energiei nucleare pe termen lung. Acest împrumut reprezintă de asemenea o premieră istorică din perspectiva dimensiunii, fiind cea mai mare finanțare a Băncii Europene de Investiții pentru o companie din România', a declarat Daniel Adam, director financiar SN Nuclearelectrica SA, citat în comunicat.

Ce va însemna retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă

Vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris, a subliniat, la rândul său, că retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă va contribui la asigurarea unei aprovizionări stabile cu energie electrică la prețuri accesibile și cu emisii reduse de carbon pentru milioane de consumatori.

'Această investiție emblematică demonstrează angajamentul nostru pe termen lung de a sprijini securitatea energetică, competitivitatea economică și creșterea durabilă a României', a spus vicepreședintele BEI.

Conform strategiei de dezvoltare aprobate de acționari, Proiectul Retehnologizării Unității 1 este structurat în trei faze, prima dintre acestea, de identificare a activităților care sunt incluse în scopul retehnologizării, fiind deja finalizată în anul 2022. Faza actuală include activitățile necesare pregătirii retehnologizării precum: planificarea riguroasă a activităților, încheierea contractelor, procurarea echipamentelor cu ciclu lung de fabricație, construirea infrastructurii, obținerea avizelor necesare, inclusiv asigurarea finanțării. Faza a treia (2027-2030) reprezintă oprirea Unității 1 pentru retehnologizarea efectivă.

'Proiectul Retehnologizării Unității 1 intră în linie dreaptă pentru etapa finală atât din punct de vedere operațional, cât și din punct de vedere al asigurării finanțării. Am încheiat deja acordul cadru pentru servicii de management de proiect, contracte de servicii de inginerie și furnizare a componentelor reactorului care vor fi înlocuite, contractul de inginerie, procurare și construcție (EPC), baza retehnologizării și am început, de un an, lucrările civile de construcție la infrastructura necesară implementării proiectului. Vom menține ritmul pentru îndeplinirea tuturor activităților din fazele a doua și a treia ale proiectului, la timp și în costurile estimate. Simultan, asigurăm finanțarea pentru cea de-a treia și cea mai complexă etapă: execuția retehnologizării. Lucrăm cu echipe internaționale de specialiști, valorificăm experiența cumulată și finanțăm acest proiect prin parteneriate solide cu instituții financiare cu reputație, cum este Banca Europeană de Investiții', a spus Mihai Laurențiu Gioară, director general SN Nuclearelectrica SA.

Proiectul Retehnologizării Unității 1 este un proiect strategic gestionat integral de Nuclearelectrica al cărui rezultat este extinderea duratei de viață a Unității 1 cu încă 30 de ani și livrarea în Sistemul Energetic Național a 5 milioane de MWh anual, pentru asigurarea securității și rezilienței energetice a României.

Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost repornit în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce fusese deconectat de la Sistemul Energetic Național în urma unei defecțiuni la sistemul turbinei. Problema a fost provocată de defectarea ambelor ejectoare, care nu au mai putut asigura vidul necesar funcționării condensatorului turbinei. Odată cu repornirea Unității 1, alături de Unitatea 2, energia nucleară contribuie în prezent cu aproximativ 1.000 de megawați la producția de electricitate a României.