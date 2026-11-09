Reactorul 1 de la Cernavodă s-a stricat la 3 zile de la repornire. Producția de energie nucleară a fost oprită complet

1 minut de citit Publicat la 19:09 09 Noi 2026 Modificat la 19:39 09 Noi 2026

Centrala nucleară de la Cernavodă. Sursa foto: Agerpres

ACTUALIZARE. Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă s-a deconectat de la Sistemul Energetic Național luni seară, potrivit datelor Transelectrica. Unitatea a fost oprită neprogramat luni, la ora 17:57, după apariția unei defecțiuni la sistemul turbinei, potrivit surselor Antena 3 CNN. Mai exact, nu a mai putut fi menținut vidul necesar funcționării condensatorului turbinei, deoarece ambele ejectoare ale sistemului sunt defecte.

Potrivit acelorași surse, oprirea este estimată să dureze aproximativ 36 de ore.

Transelectrica menționează că a fost aplicată o „reducere de putere de 370 MW pentru controlul vidului în turbină″. Astfel, centrala nu mai livra niciun MW în sistem luni seara.

„Defectare sistem control vid la condensatorul turbinei. Nu este afectată siguranța nucleară”, mai precizează Transelectrica. Reactorul 1 fusese reconectat la rețea vineri, 6 noiembrie, după mai bine de trei luni de întrerupere a producției.

De asemenea, începând de marți, ar fi trebuit ca și reactorul 2 de la Cernavodă să înceapă să livreze energie în sistemul energetic național.

Ministerul Energiei a transmis, luni, că intrarea în funcţiune a Unităţii 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă este estimată pentru marţi, 10 noiembrie, după ce luni, la ora 00:42, a fost iniţiată secvenţa de pornire a reactorului. Unitatea a fost oprită la mijlocul lunii august.

„Luni, 9 noiembrie 2026, la ora 00:42, a fost inițiată secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Intrarea în funcțiune este estimată pentru marți, 10 noiembrie 2026”, a transmis Ministerul Energiei.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată şi Unitatea 2.

Unitățile nucleare au fost oprite din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării din timpul verii.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unităţile 1 şi 2, care au fiecare o capacitate de 700 MWe şi utilizează uraniu natural drept combustibil şi apa grea ca moderator şi agent de răcire. Cu cele două unităţi în operare, SNN acoperă aproximativ 20% din totalul producţiei cu unităţi dispecerizabile din România.