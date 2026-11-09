A repornit și reactorul 2 de la Cernavodă. De marți, vor funcționa ambele unități ale centralei nucleare

1 minut de citit Publicat la 10:12 09 Noi 2026 Modificat la 10:13 09 Noi 2026

Centrala de la Cernavodă. Sunt vizibile unitățile nr 1 (în dreapta imaginii) și nr. 2 (în stânga imaginii). Sursa foto: Agerpres

Ministerul Energiei a transmis, luni, că intrarea în funcţiune a Unităţii 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă este estimată pentru marţi, 10 noiembrie, după ce luni, la ora 00:42, a fost iniţiată secvenţa de pornire a reactorului. Unitatea a fost oprită la mijlocul lunii august.

„Luni, 9 noiembrie 2026, la ora 00:42, a fost inițiată secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Intrarea în funcțiune este estimată pentru marți, 10 noiembrie 2026”, a transmis Ministerul Energiei.

De altfel, sâmbătă, prim-ministrul Luca Niculescu s-a aflat împreună cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă. Vizita premierului şi a ministrului Energiei vine după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional în după-amiaza zilei de vineri.

Luni dimineaţa, la ora 08:50, producţia totală de energie era de 5863 MW, iar consumul de 7098 MW.

Cea mai mare cantitate de energie era asigurată din hidrocarburi, respectiv 27,38% (1607 MW), şi surse hidro - 24,77% (1456 MW).

Energia fotovoltaică reprezenta 18,48% (1.086 MW), cărbunele 9,82% (577 MW) iar energia nucleară 8,83% (519 MW).

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată şi Unitatea 2.

Unitățile nucleare au fost oprite din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării din timpul verii.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unităţile 1 şi 2, care au fiecare o capacitate de 700 MWe şi utilizează uraniu natural drept combustibil şi apa grea ca moderator şi agent de răcire. Cu cele două unităţi în operare, SNN acoperă aproximativ 20% din totalul producţiei cu unităţi dispecerizabile din România.