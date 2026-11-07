Premierul Luca Niculescu, așteptat la Cernavodă. Primul reactor al centralei a fost repornit după 100 de zile

1 minut de citit Publicat la 09:06 07 Noi 2026 Modificat la 09:06 07 Noi 2026

Premierul Luca Niculescu va vizita centrala nucleară de la Cernavodă. Foto: Agerpres

Prim-ministrul Luca Niculescu se află sâmbătă, împreună cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă. Cei doi vor vizita centrala nucleară şi se vor întâlni cu managementul Nuclearelectrica. Vizita premierului şi a ministrului Energiei vine după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional în după-amiaza zilei de vineri.

Astfel, de vineri, centrala nucleară de la Cernavodă a început să livreze din nou energie în Sistemul Energetic Național, după 100 de zile de inactivitate, însă producția este, deocamdată, redusă. Potrivit datelor publicate de Monitor Energie, unitatea produce în prezent 41 MW, în condițiile în care funcționează un singur reactor

Celălalt reactor apare ca fiind oprit temporar, fiind în revizie. Consumul național de energie electrică era vineri de 7.144 MW, în timp ce producția internă se ridica la 5.660 MW, potrivit datelor Monitor Energie.

Astfel, producția internă acoperă aproximativ 79,2% din consum, iar diferența este asigurată prin importuri. România importă 1.483 MW, echivalentul a 20,8% din consumul național.

Miercuri, au fost demarate procedurile de pornire a reactorului, în urma întrunirii condiţiilor minime necesare, potrivit SN Nuclearelectrica.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată şi Unitatea 2.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unităţile 1 şi 2, care au fiecare o capacitate de 700 MWe şi utilizează uraniu natural drept combustibil şi apa grea ca moderator şi agent de răcire. Cu cele două unităţi în operare, SNN acoperă aproximativ 20% din totalul producţiei cu unităţi dispecerizabile din România.