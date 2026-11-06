Centrala nucleară de la Cernavodă a început să producă din nou energie. Cât importă România pentru a acoperi consumul

1 minut de citit Publicat la 16:49 06 Noi 2026 Modificat la 16:49 06 Noi 2026

Producția internă acoperă aproximativ 79,2% din consum, iar diferența este asigurată prin importuri. Centrala Nucleară Cernavodă. Foto: Hepta

Centrala nucleară de la Cernavodă a început să livreze din nou, vineri, energie în Sistemul Energetic Național, însă producția este, deocamdată, redusă. Potrivit datelor publicate de Monitor Energie, unitatea produce în prezent 41 MW, în condițiile în care funcționează un singur reactor.

Celălalt reactor apare ca fiind oprit temporar, fiind în revizie. România importa la ora 16.30 peste 1.400 MW de energie electrică.

Consumul național de energie electrică era de 7.144 MW, în timp ce producția internă se ridica la 5.660 MW, potrivit datelor Monitor Energie.

Astfel, producția internă acoperă aproximativ 79,2% din consum, iar diferența este asigurată prin importuri. România importă 1.483 MW, echivalentul a 20,8% din consumul național.

Producția fotovoltaică este de 233 MW, reprezentând aproximativ 4,1% din producția internă de energie electrică.

Un anunț al Nuclearelectrica a precizat că Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă va fi resincronizată vineri la Sistemul Energetic Naţional, după ce miercuri au fost demarate procedurile de pornire a reactorului, în urma întrunirii condiţiilor minime necesare.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată şi Unitatea 2.