Primul reactor de la Cernavodă va fi repornit vineri, după 100 de zile. Reactorul 2 mai așteaptă creșterea debitului Dunării

1 minut de citit Publicat la 11:13 06 Noi 2026 Modificat la 11:13 06 Noi 2026

Centrala de la Cernavodă. Sunt vizibile unitățile nr 1 (în dreapta imaginii) și nr. 2 (în stânga imaginii). Sursa foto: Agerpres

Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie resincronizată vineri la Sistemul Energetic Naţional, după ce miercuri au fost demarate procedurile de pornire a reactorului, în urma întrunirii condiţiilor minime necesare, potrivit SN Nuclearelectrica, preluată de Agerpres.

"În urma întrunirii condiţiilor minime necesare, astăzi, 4 noiembrie 2026, au fost demarate acţiunile specifice pentru pornirea Unităţii 1 a CNE Cernavodă. Resincronizarea Unităţii 1 la Sistemul Energetic Naţional (SEN) este estimată pentru vineri, 6 noiembrie 2026. Pornirea unei unităţi nucleare este o operaţiune complexă, strict procedurată şi se desfăşoară cu respectarea riguroasă a cerinţelor de securitate nucleară", au anunţat într-un comunicat reprezentanţii Nuclearelectrica.

Mihai Gioară, directorul general al companiei, a precizat, în comunicat, că reconectarea unităţii la SEN este necesară pentru securitatea energetică şi stabilitatea sistemului.

Ce s-a întâmplat cât timp a fost oprit

Pe toată durata opririi, specialiştii centralei au derulat activităţi specifice pentru menţinerea unităţilor în condiţii sigure.

"Acest context ne determină să continuăm măsurile deja începute, pentru a putea răspunde corespunzător, dacă astfel de circumstanţe se vor repeta. Împreună cu autorităţile competente şi partenerii, lucrăm la soluţii concrete pe termen scurt, mediu şi lung, care să crească disponibilitatea instalaţiilor în situaţia reapariţiei unui eveniment similar şi să îi reducă efectele. Acesta este angajamentul Nuclearelectrica pentru perioada următoare", a precizat Mihai Gioară.

Funcţionarea Unităţii 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va conduce la scăderea nivelului în bazinul de aspiraţie. Prin urmare, pornirea Unităţii 2 depinde de o creştere susţinută a nivelului Dunării. Odată îndeplinite aceste condiţii, Unitatea 2 va putea fi repornită şi sincronizată ulterior la SEN, a explicat Nuclearelectrica.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată şi Unitatea 2.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unităţile 1 şi 2, care au fiecare o capacitate de 700 MWe şi utilizează uraniu natural drept combustibil şi apa grea ca moderator şi agent de răcire. Cu cele două unităţi în operare, SNN acoperă aproximativ 20% din totalul producţiei cu unităţi dispecerizabile din România.