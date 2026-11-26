Proiectul nu prevede acordarea unor compensaţii de la bugetul de stat. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Energiei vrea să reducă facturile la gaze, fără însă să plafoneze prețul final plătit de consumatori. Astfel, ministerul condus de Dumitru Chisăliță propune un preț administrativ de 120 lei/MWh pentru gazele din producția internă destinate consumului casnic. Mecanismul, care ar urma să se aplice de la 1 aprilie 2027 până la 31 martie 2028, nu presupune compensații de la bugetul de stat și prețul final ar ajunge la aproximativ 276 lei/MWh, relatează Agerpres.

Ministerul Energiei a publicat, joi seara, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind prețul gazelor. Mecanismul propus nu presupune plafonarea preţului final plătit de consumatori, acesta urmând să includă costurile de achiziţie, furnizare, transport, înmagazinare şi distribuţie, precum şi accizele şi TVA.



„Proiectul instituie, pentru perioada 1 aprilie 2027-31 martie 2028, un mecanism de direcţionare a cantităţilor necesare consumului casnic şi producerii energiei termice destinate populaţiei din producţia internă, la un preţ administrativ al gazelor-marfă de 120 lei/MWh. Preţul final nu este plafonat.

Acesta se formează prin însumarea preţului de achiziţie şi a componentelor de furnizare, transport, înmagazinare, distribuţie, accize şi TVA. Nu se instituie compensaţii de la bugetul de stat”, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul.

Cât vor plăti românii pentru gaze

Potrivit documentului, utilizarea preţului administrativ de 120 lei/MWh pentru gazele-marfă conduce la un preţ final mediu estimat de aproximativ 276,66 lei/MWh în perioada aprilie 2027 - martie 2028. „Valoarea este orientativă şi depinde de tarifele şi taxele aplicabile perioadei de implementare”, se menţionează în proiect.



Iniţiativa urmăreşte protejarea consumatorilor casnici în contextul încetării, la 31 martie 2027, a măsurilor instituite prin OUG nr. 12/2026, precum şi constituirea în condiţii de predictibilitate şi sustenabilitate, a stocurilor minime de gaze naturale aferente sezonului rece 2027-2028.



„Iniţiativa Ministerului Energiei, pornind de la necesitatea atingerii scopului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienţilor casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, respectiv protecţia clienţilor casnici şi constituirea în condiţii de predictibilitate şi sustenabilitate a stocurilor minime de gaze naturale aferente sezonului rece 2027-2028, în scopul garantării securităţii aprovizionării şi prevenirii unor situaţii de risc sistemic la nivelul sistemului energetic naţional”, scrie în proiectul de OUG,



Potrivit sursei citate, măsurile aplicabile clienţilor casnici din piaţa gazelor naturale, instituite prin OUG nr. 12/2026, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile până la data de 31 martie 2027.



În lipsa unui mecanism ulterior, de la 1 aprilie 2027 consumul casnic ar urma să fie acoperit în condiţiile generale ale pieţei gazelor naturale, iar simulările tehnice indică un preţ final estimat pentru consumatorii casnici în ipoteza liberalizării semnificativ mai ridicat decât nivelul rezultat prin aplicarea unui preţ administrativ al gazelor-marfă.



Proiectul nu prevede acordarea unor compensaţii de la bugetul de stat, mecanismul bazându-se pe direcţionarea cantităţilor necesare din producţia internă către furnizorii şi producătorii de energie termică pentru populaţie.



Potrivit Anexei la ordonanţa de urgenţă, mecanismul de determinare şi repartizare a cantităţilor prevede ca producătorii, furnizorii, producătorii de energie termică (PET) clienţi direcţi şi operatorii de înmagazinare să transmită Operatorului de Transport şi Sistem (OTS), în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei, datele privind producţia estimată, consumurile istorice (media pe ultimii 2 ani sau convenţiile de consum) şi capacităţile de stocare.



Ulterior, în termen de cinci zile lucrătoare, OTS va determina obligaţiile de înmagazinare şi va aloca cantităţile de gaze naturale de la producători către furnizori/PET client direct, , aplicând reguli de asociere bazate pe cota de piaţă pentru simplificarea contractării.



În situaţia în care producţia internă disponibilă diferă de necesarul calculat, obligaţiile se ajustează proporţional.



„Totodată, pentru sezonul rece (1 noiembrie 2027 - 31 martie 2028), OTS realizează o etapă de verificare şi redistribuire pro-rata a eventualelor cantităţi excedentare de la beneficiarii cu surplus către cei cu deficit de acoperire pentru încălzirea populaţiei. Recalcularea cantităţilor pe parcursul derulării mecanismului intervine doar la variaţii ale consumului estimat mai mari de 4%”, se mai arată în proiect.



Prin aceste măsuri, Ministerul Energiei urmăreşte reducerea impactului creşterii costurilor gazelor naturale asupra consumatorilor casnici şi asigurarea continuităţii producerii energiei termice destinate populaţiei. De asemenea, mecanismul urmăreşte utilizarea eficientă a producţiei interne disponibile, evitarea acumulării de cantităţi excedentare la unii beneficiari concomitent cu existenţa unor deficite la alţii şi asigurarea unei repartizări transparente şi verificabile.