Made in Romania: brandurile românești sunt din ce în ce mai căutate. Mărcile locale care au devenit preferatele românilor

3 minute de citit Publicat la 16:36 26 Noi 2026 Modificat la 16:36 26 Noi 2026

De-a lungul anilor, alături de nume consacrate din retail, servicii bancare și băuturi, au câștigat recunoaștere și branduri din domenii precum serviciile medicale și curieratul. Foto: Getty Images

Brandurile românești sunt din ce în ce mai căutate de consumatori. De la retail și servicii bancare, la sănătate, curierat și festivaluri, mărcile locale au obținut cele mai bune evaluări în analiza Superbrands România. Performanța reflectă evoluția pieței românești și capacitatea mărcilor locale de a se diferenția în fața unor competitori consacrați, relatează Agerpres.

O analiză Superbrands România, realizată în cadrul ediției 2026 - 2027, arată că mărcile de origine românească au obținut cele mai bune evaluări în șapte categorii de produse și servicii. Rezultatele evidențiază diversificarea domeniilor în care brandurile autohtone se afirmă și capacitatea lor de a concura într-o piață tot mai competitivă.

Evoluția mărcilor românești în evaluările Superbrands oferă o perspectivă asupra transformării pieței locale. În ediția 2010 - 2011, niciun brand românesc nu se regăsea printre mărcile cel mai bine evaluate, iar în ediția următoare un brand autohton, Borsec, cu o tradiție de peste două secole reușea să se remarce.

Brandurile locale care au devenit preferatele românilor

De-a lungul anilor, alături de nume consacrate din retail, servicii bancare și băuturi, au câștigat recunoaștere și branduri din domenii precum serviciile medicale și curieratul.

Branduri românești precum Fan Courier, Regina Maria sau Catena s-au poziționat cu statut de Superbrand în piața locală.

Interesul pentru produsele autohtone este evidențiat și de studiul Ipsos Global Trends, potrivit căruia 78% dintre români preferă să cumpere produse locale, comparativ cu media globală de 70%.

Această preferință oferă un context relevant pentru evoluția mărcilor românești, a căror performanță este evaluată în cadrul Superbrands prin criterii precum reputația, încrederea, calitatea și diferențierea pe piață.

În ediția Superbrands 2026 - 2027, brandurile de origine românească au primit cele mai bune evaluări în categorii precum:

magazinele de bricolaj;

comerțul cu electronice și electrocasnice;

serviciile bancare;

apa îmbuteliată;

serviciile medicale;

curieratul;

festivalurile;

În unele cazuri, diferențele de poziție în evaluarea generală Superbrands față de următorii competitori din categorie sunt considerabile. Mărcile românești obțin rezultate bune și în alte domenii, inclusiv în sectorul farmaceutic, prin rețelele de farmacii.

„Consumatorii apreciază brandurile românești pentru ceea ce oferă, nu doar pentru originea lor. Evaluările Superbrands arată că mărcile locale se pot diferenția prin calitate, încredere și prin modul în care răspund așteptărilor publicului. Aceste rezultate confirmă potențialul brandurilor dezvoltate în România de a construi valoare pe termen lung și de a deveni repere în propriile categorii”, a spus Ada Toni, Country Manager Superbrands România.

Potrivit analizei, dincolo de piața locală, unele branduri de origine românească își extind activitatea în Europa sau la nivel global, preiau companii internaționale ori obțin recunoaștere în competiții de prestigiu. Aceste evoluții reflectă ambițiile companiilor dezvoltate de antreprenori români de a se afirma și pe alte piețe.

Analiza face parte din seria editorială The Innovation Legacy Insights, prin care Superbrands România valorifică rezultatele cercetării pentru ediția 2026-2027. Realizată în parteneriat cu Ipsos România, evaluarea Consumer Superbrands a inclus 1.246 de branduri și 1.500 de consumatori din mediul urban, în urma selecției realizate de Consiliul Onorific Superbrands alcătuit din 30 de personalități din afaceri și lideri din alte domenii.

Ajuns la cea de-a XII-a ediție în România, programul continuă cu pregătirea volumului XII al Cărții Superbrands România, care va reuni poveștile de branding ale brandurilor participante, și cu Gala Superbrands, preconizată pentru începutul anului 2027.

Prezentă în România din 2005, prin agenția de comunicare strategică și relații publice BDR Associates, organizația Superbrands dezvoltă programe dedicate pieței românești și culturii de branding locale. Programele derulate până acum au inclus nouă ediții Consumer Superbrands, în anii 2006, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 și respectiv 2024, și trei ediții Business Superbrands, în 2007, 2008 și 2024, oferind peste 410 modele de succes în branding și comunicare.

Fondată în 1995, agenția de comunicare strategică și relații publice BDR Associates este partenerul în România al Burson/Hill & Knowlton, parte a Grupului WPP, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicare la nivel global.

Grupul internațional de origine franceză Ipsos reprezintă una dintre cele mai mari companii în domeniul cercetării de piață, este listat la Bursa din Paris, are aproape 20.000 de angajați și este prezent în 90 de țări. Ipsos este cel mai mare grup de cercetare prezent în România, cu peste 1.000 de angajați. În 2026, Ipsos România aniversează un sfert de secol de la înființare.