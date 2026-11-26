Un general rus, adjunctul forțelor aerospațiale, a fost reținut la Moscova. El e acuzat că a luat mită „o sumă deosebit de mare”

1 minut de citit Publicat la 16:20 26 Noi 2026 Modificat la 16:20 26 Noi 2026

Generalul rus era deja pe lista sancțiunilor occidentale, pentru partea sa de „responsabilitate” în atacurile Rusiei asupra „ţintelor militare şi civile” din Ucraina. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Generalul Igor Grehov, adjunct al comandantului forţelor aerospaţiale ale Rusiei, a fost reţinut şi plasat în arest provizoriu într-un caz de corupţie, au relatat joi mass-media ruseşti, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Generalul a fost plasat în detenţie provizorie miercuri, potrivit unei notificări consultate de AFP şi publicate de un tribunal militar din Moscova care nu precizează natura acuzaţiilor ce i-au fost aduse.

Surse judiciare anonime au declarat pentru mass-media ruseşti RBC şi Kommersant că Igor Grehov este acuzat de „luare de mită” într-o „sumă deosebit de mare”, o infracţiune pedepsită cu 15 ani de închisoare.

Armata rusă este afectată în mod regulat de scandaluri legate de fraude şi deturnări de fonduri, aminteşte France Presse.

De la înlocuirea, primăvara anului 2024, a fostului ministru rus al apărării Serghei Şoigu cu Andrei Belousov, cel puţin zece responsabili din minister şi generali au fost reţinuţi sau urmăriţi penal.

Igor Grehov, în vârstă de 64 de ani, era responsabil cu "înarmarea", în calitate de adjunct al lui Aleksandr Ciaiko, comandantul forţelor aerospaţiale, conform informaţiilor disponibile pe site-ul Ministerului rus al Apărării.

Între sfârşitul anului 2018 şi 2021, el a fost comandant al forţelor de apărare antiaeriană şi antirachetă.

Din 2022, anul lansării ofensivei ruseşti pe scară largă împotriva Ucrainei, Igor Grehov se află sub sancţiuni ale Uniunii Europene. Bruxelles-ul a spus că l-a sancţionat pentru partea sa de „responsabilitate” în atacurile Rusiei asupra „ţintelor militare şi civile” din Ucraina.