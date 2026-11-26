Rusia ar putea provoca un „incident cu victime în masă” în Europa. Activitatea rusă de sabotaj s-a intensificat dramatic în ultimul an

4 minute de citit Publicat la 22:57 26 Noi 2026 Modificat la 22:57 26 Noi 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

O presupusă campanie de sabotaj pusă la cale de ruși în Europa se intensifică, cu posibilitatea unui eveniment cu victime în masă, se arată într-un nou raport publicat de un influent think-tank internațional, citat de CNN.

Conform informațiilor, rușii țintesc elemente de infrastructură precum căi ferate și rețele energetice. Deși nu se află în război direct cu nicio altă țară europeană decât Ucraina, Rusia este angajată într-un conflict prin interpuși menit să slăbească sprijinul europenilor pentru guvernul de la Kiev, se arată în raport.

Raportul Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS) a fost publicat joi. Experții de la think-tank spun că Rusia este tot mai activă în încercările de sabotaj începând de anul trecut.

Explozibili și materiale incendiare sunt tot mai folosite de ruși în acțiunile lor de sabotaj. Astfel de acțiuni cresc riscul unui eveniment cu victime în masă. Un astfel de dezastru ar putea să dezbine guvernele europene și să ducă la cereri pentru represalii.

Principalele ținte

Germania și Polonia, țările europene ale căror sectoare logistice și industriale joacă rolul cel mai important în sprijinirea Ucrainei sunt cele mai mari ținte ale acțiunilor de sabotaj din partea rușilor.

Mai mult de jumătate dintre incidente au fost înregistrate între octombrie 2025 și septembrie 2026 în aceste două țări, conform raportului.

Într-o analiză realizată tot de IISS, 29 incidente în care făptașii aveau legături cu Kremlinul au fost înregistrate în perioada menționată în Polonia, inclusiv un incident din noiembrie 2025, când o bombă a explodat la o linie de cale ferată din Polonia, distrugând o legătură între Varșovia și Ucraina.

Deși nu au fost victime în acest incident, premierul Tusk a spus că explozia a avut ca obiectiv distrugerea unui tren.

„Atacurile au țintit sectoare critice pentru efortul ucrainean de război, în timp ce atacurile împotriva infrastructurii publice și altor zone cu notorietate mare par să aibă ca scop subminarea încrederii publice în guverne și în sprijinul pentru Ucraina”, se arată în raport.

Declarații pro-ruse de la Washington

Înainte de publicarea raportului, Jared Kushner, trimis de Trump în Ucraina să medieze pentru un acord de pace, a făcut declarații pro-ruse și pro-Putin la un podcast online, susținând că dictatorul rus „dă dovadă de reținere” în războiul din Ucraina.

El a acuzat și Europa că „duce un război prin interpuși” contra Rusiei.

„A fost de acord să nu folosească arma nucleară, ceea ce este în mod evident un lucru mare”, a declarat Kushner într-un podcastg cu Mathias Doepfner, CEO la compania-mamă a Politico.

Raportul IIS arată, însă, că acest așa-zis „război neconvențional” este o amenințare imediată pentru Europa.

Kushner a acuzat Europa că ar fi contribuit la prelungirea războiului din Ucraina, susținând că declarațiile și acțiunile „provocatoare” ale liderilor europeni l-au determinat pe Putin să devină mai precaut.

„Din punctul lui de vedere, europenii nu par pregătiți pentru pace. El crede că aceștia urmăresc înfrângerea strategică a Rusiei”, a declarat Kushner în podcastul „MD Meets”, publicat miercuri.

Kushner a susținut însă că Washingtonul nu a pus presiune asupra Ucrainei, deși a redus ajutorul militar și logistic acordat acesteia în timpul conflictului.

El a declarat în podcast că „curajul, vitejia și capacitatea” Ucrainei reprezintă „una dintre cele mai extraordinare povești la care am asistat în ultimele decenii”.

Kushner a fost însă mai rezervat în privința președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, despre care a spus că l-a „atacat” în mod nejustificat pe Trump.

„Te-ai aștepta ca președintele Zelenski să încerce să poarte un dialog respectuos cu Trump”, a declarat Kushner.

Europa nu poate să descurajeze Rusia

Serviciile ruse de informații au reușit să recruteze o forță formată din interpuși capabili să pună la cale acțiuni de sabotaj și care au devenit mult mai eficienți în activitatea lor, „folosind metode mult mai complexe, inclusiv folosirea de dispozitive explozive cu cronometre și detonatoare”.

În ciuda arestării unor persoane recrutate de serviciile ruse în mai multe cazuri, precum și a expulzării unor ofițeri ruși de informații și a închiderii unor consulate, țările europene nu au reușit să descurajeze Kremlinul, potrivit raportului.

„Nu există dovezi clare că aceste măsuri au făcut din sabotaj un instrument mai puțin atractiv al politicii Kremlinului”, se precizează în document.

Nici persoanele care ar putea fi recrutate pentru asemenea operațiuni nu par să fi fost descurajate, deoarece frecvența atacurilor nu s-a schimbat semnificativ.

„Arestările au consecințe pentru persoanele recrutate, dar, până acum, nu și pentru serviciile ruse de informații care le coordonează și le oferă sprijin”, se arată în raport.

Documentul mai precizează că operațiunile de sabotaj susținute de Rusia se intensifică în valuri în diferite părți ale continentului, ceea ce sugerează existența unei planificări centralizate la Moscova.

Totuși, există și dovezi că o singură rețea de persoane recrutate de Rusia coordonează atacuri în mai multe țări. De asemenea, este posibil să existe rețele concurente, astfel încât destructurarea uneia dintre ele nu le-ar descuraja neapărat pe celelalte.

În ansamblu, potrivit raportului, Rusia acționează atât la nivel tactic, cât și strategic. Operațiunile tactice urmăresc să afecteze sau să întârzie livrarea ajutoarelor către Ucraina, în timp ce obiectivul strategic este ca sprijinirea Ucrainei să devină prea costisitoare, din punct de vedere economic sau politic, pentru guvernele europene.