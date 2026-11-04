Primul reactor de la Cernavodă va fi repornit după 100 de zile. De ce al doilea reactor nu poate fi încă pus în funcțiune

1 minut de citit Publicat la 15:48 04 Noi 2026 Modificat la 15:53 04 Noi 2026

Centrala Nucleară Cernavodă. Foto: Hepta

Nuclearelectrica anunță, miercuri, că Unitatea 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă va fi repornită și sincronizată la sistemul energetic național vineri, 6 noiembrie 2026, după ce a fost oprită în luna iulie. Joi, se împlinesc 100 de zile de când unitatea nu mai livrează energie în sistem. „Pornirea unei unitați nucleare este o operațiune complexă, strict procedurată și se desfășoară cu respectarea riguroasă a cerințelor de securitate nucleară”, transmite Nuclearelectrica.

„SN Nuclearelectrica SA anunță că, în urma întrunirii condițiilor minime necesare, astăzi, 4 noiembrie 2026, au fost demarate acțiunile specifice pentru pornirea Unității 1 a CNE Cernavodă. Resincronizarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național (SEN) este estimată pentru vineri, 6 noiembrie 2026. Pornirea unei unități nucleare este o operațiune complexă, strict procedurată și se desfășoară cu respectarea riguroasă a cerințelor de securitate nucleară”, transmite compania.

Mihai Gioară, Director General Nuclearelectrica: „Începerea manevrelor de pornire a Unității 1, odată cu îndeplinirea condițiilor minime pentru pornirea în deplină siguranță, este un pas important, așteptat deopotrivă de companie, de autorități și de public. Reconectarea unității la SEN este necesară pentru securitatea energetică și stabilitatea sistemului. Pe toată durata opririi, specialiștii centralei au derulat, cu profesionalism și responsabilitate, activități specifice pentru menținerea unităților în condiții sigure. Le mulțumesc pentru tot efortul susținut.

Acest context ne determină să continuăm măsurile deja începute, pentru a putea răspunde corespunzător, dacă astfel de circumstanțe se vor repeta. Împreună cu autoritățile competente și partenerii, lucrăm la soluții concrete pe termen scurt, mediu și lung, care să crească disponibilitatea instalațiilor în situația reapariției unui eveniment similar și să îi reducă efectele. Acesta este angajamentul Nuclearelectrica pentru perioada următoare."

Funcționarea Unității 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va conduce la scăderea nivelului în bazinul de aspirație. Prin urmare, pornirea Unității 2 depinde de o creștere susținută a nivelului Dunării. Odată îndeplinite aceste condiții, Unitatea 2 va putea fi repornită și sincronizată ulterior la SEN.

Cele două unități ale centralei nucleare de la Cernavodă au fost oprite în această vară după ce nivelul Dunării a scăzut sub cota de funcționare în siguranță. Prima unitate a fost oprită pe 28 iulie, iar cea de a doua unitate a fost oprită pe 13 august.