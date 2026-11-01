Dunărea crește ușor săptămâna viitoare, dar rămâne mult sub nivelul normal pentru noiembrie

2 minute de citit Publicat la 16:11 01 Noi 2026 Modificat la 16:11 01 Noi 2026

Fluviul Dunărea, la Porțile de Fier 2, județul Mehedinti. sursa foto: Agerpres

Debitul Dunării la intrarea în țară, măsurat în secțiunea Baziaș, va crește treptat în următoarele zile și va ajunge la aproximativ 1.800 de metri cubi pe secundă. Chiar și așa, fluviul va rămâne mult sub media obișnuită pentru luna noiembrie, care este de 4.700 mc/s, arată prognoza publicată de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru intervalul 31 octombrie – 7 noiembrie 2026, notează Agerpres.

Creșterea se va simți și mai jos pe fluviu, în aval de Porţile de Fier. Singura excepție va fi prima zi a intervalului, când pe porțiunea dintre Cernavodă și Tulcea debitele vor rămâne aproape neschimbate.

Pentru întreaga lună noiembrie, hidrologii estimează că debitul Dunării va oscila între un minim de 1.400 mc/s și un maxim de 2.000 mc/s, conform prognozei trimestriale.

Situația vine după o vară dificilă pentru fluviu, în care debitele au coborât la cele mai mici valori înregistrate vreodată. Nivelul scăzut al apei a dus la oprirea ambelor reactoare de la Centrala Nucleară Cernavodă, care asigurau în mod normal aproximativ 20% din energia dispecerizabilă a țării.

În ceea ce privește râurile interioare, în primele trei zile ale intervalului debitele vor crește pe râurile din jumătatea de sud a țării, în urma ploilor anunțate și al apei care coboară dinspre zonele din amonte. Pe celelalte râuri, nivelurile vor rămâne relativ constante.

Hidrologii avertizează că ploile mai abundente din sud pot provoca probleme locale.

„Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri şi debite cu posibile depăşiri ale Cotelor de Inundaţie, pe râurile din bazinele superioare şi mijlocii ale râurilor din sudul ţării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, mai însemnate cantitativ şi propagării”, precizează INHGA.

În restul săptămânii, apa adunată în amonte va continua să coboare pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor mari din sud, astfel că debitele vor crește în continuare acolo, în timp ce în restul țării vor rămâne relativ stabile.

INHGA estimează că în noiembrie 2026 râurile vor avea, în general, doar între 30% și 50% din debitele obișnuite pentru această lună. Situația va fi ceva mai bună, cu valori între 50% și 80% din medie, pe râurile din bazinele Vişeu, Someşul Mare, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa și Trotuş, în bazinul superior și mijlociu al Oltului, în bazinele superioare ale Buzăului și Prutului, precum și pe Siret.

La polul opus, cele mai sărace în apă vor fi râurile din bazinele Crasna, Barcău, Râmnicu Sărat şi Bârlad, unde debitele vor scădea sub 30% din normal.