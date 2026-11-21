Voucherele de vacanță ar putea ajunge la o sumă mai mare. ANAT propune o valoare egală cu media pachetului turistic cumpărat de români

Voucherele de vacanță ar putea ajunge la o sumă mai mare. Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Marian Ilie

Nivelul real al voucherelor de vacanţă ar trebui să fie la 2.500 de lei, sumă care reprezintă media pachetului turistic pe care îl achiziţionează românii prin agenţiile de turism, consideră Cristian Bărhălescu, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), informează Agerpres.

"Un nivel real al voucherelor de vacanţă ar fi 2.500 de lei, respectiv media pachetului turistic pe care românii îl achiziţionează prin agenţiile de turism. Este bine să se stimuleze, până la urmă, dorinţa de călătorii a angajaţilor pentru că aceste călătorii îi educă, de fapt, îi ajută să fie mai sănătoşi, mai fericiţi şi cu dorinţă de viaţă şi de a munci mai bine şi de a se bucura, până la urmă, de rezultatele muncii", a spus Bărhălescu.

El a amintit că reprezentanţii autorităţilor implicate în gestionarea beneficiilor pentru industria turismului au promis că vor rezolva problema stringentă a voucherelor de vacanţă.

"Autorităţile au promis că vor susţine tichetele de vacanţă dinainte de a fi instalat actualul ministru. Sperăm că se va întâmpla acest lucru, în caz contrar asociaţiile profesionale şi patronatele vor fi primele care vor atenţiona asupra acestui lucru", a subliniat preşedintele ANAT.

El a precizat că voucherele de vacanţă sunt deja funcţionale în sistem privat, dar "o sumă de facilităţi care ar putea fi acordate privaţilor ar stimula emiterea de tichete de vacanţă şi, cu siguranţă, un nivel ridicat al calităţii serviciilor de turism", a explicat Bărhălescu.

Preşedintele ANAF consideră că anul 2027 va fi "destul de dificil" pentru turismul românesc, iar statul ar trebui să ofere facilităţi în această industrie.

"Anul 2027, cu siguranţă, va fi un an destul de dificil. Dacă statul nu va veni cu facilităţi către această industrie, va fi greu de ţinut nivelul anului 2026, care oricum este unul mai mic decât 2025 pe unele domenii. Important este să ne îndreptăm către incoming, către promovarea României în străinătate, astfel încât balanţa de plăţi să fie într-un echilibru mai bun decât în prezent", a afirmat preşedintele ANAT.

Voucherele de vacanţă valorează 800 lei pe an acum

În prezent, în sectorul public, conform Legii nr. 141/2025, valoarea voucherelor de vacanţă este de 800 de lei/an pe card electronic, pentru angajaţii cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei. Voucherele sunt valabile un an de la emitere şi se folosesc exclusiv în România (cazare, pachete cu masă, transport, tratament sau agrement), la unităţi partenere.

Pe de altă parte, decontările voucherelor de vacanţă către unităţile turistice afiliate au scăzut cu 48,6% în primele nouă luni din 2026, la 560,48 milioane de lei, de la 1,09 miliarde de lei în perioada similară a anului trecut, arată datele Ministerului Finanţelor, centralizate de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT).

Potrivit datelor, cea mai puternică scădere a achiziţiilor de vouchere s-a înregistrat în 2025, când valoarea acestora s-a redus cu 68,13% faţă de anul precedent.