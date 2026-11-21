Blocaj la Vama Siret. 370 de TIR-uri așteaptă să iasă din România, spre Ucraina

<1 minut de citit Publicat la 12:24 21 Noi 2026 Modificat la 12:24 21 Noi 2026

Blocaj la Vama Siret. 370 de TIR-uri așteaptă să iasă din România, spre Ucraina. FOTO: Facebook Poliția de Frintiera

Sute de TIR-uri sunt blocate sâmbătă în Vama Siret. Camioanele cu marfă aşteaptă cu orele să poată ieşi din România. Personalul a fost suplimentat, dar chiar şi aşa tecerea în Ucraina se face cu mare dificultate.

Traficul de marfă se menține ridicat la Vama Siret, unde aproximativ 370 de automarfare așteaptă să iasă din România.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au procesat aproape 400 de camioane, însă fluxul este îngreunat de ritmul mai lent de preluare a transporturilor pe partea ucraineană.

România poate procesa mai multe automarfare decât reușesc să preia vecinii de peste graniță, iar diferența de capacitate duce la formarea cozilor.

Autoritățile române au suplimentat personalul și folosesc la maximum infrastructura disponibilă pentru fluidizarea traficului.