Decizia privind repornirea Unității 2 de la Cernavodă va fi luată luni. Dumitru Chisăliță: „Premisele sunt îmbucurătoare”

1 minut de citit Publicat la 13:36 07 Noi 2026 Modificat la 13:36 07 Noi 2026

Centrala Nucleară Cernavodă. Sursa foto: Hepta

Decizia privind repornirea Unităţii 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă va fi luată luni, după analizarea evoluţiei nivelului Dunării, care trebuie să mai crească cu cel puţin 10 - 15 centimetri, au declarat sâmbătă ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, şi directorul centralei, Romeo Urjan, informează Agerpres.

"În momentul de faţă, se lucrează şi în zilele acestea, adică astăzi, mâine, luni va fi decizia în ceea ce priveşte repornirea Unităţii numărul 2 de la Cernavodă. Elementele sunt determinate de evoluţia debitului Dunării în momentul de faţă, dar premisele sunt unele îmbucurătoare", a afirmat Chisăliţă, cu prilejul vizitei efectuate împreună cu premierul Luca Niculescu la centrala nuclearoelectrică.

La rândul său, directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan, a explicat că nivelul apei este în prezent de 2,08 metri, suficient pentru funcţionarea Unităţii 1, însă repornirea Unităţii 2 depinde de mai mulţi parametri tehnici.

"Nivelul măsurat la CNE Cernavodă în acest moment este de 2 metri. Mai precis, 2,08 metri local, nivel Marea Baltică. Este suficient pentru funcţionarea Unităţii 1. Pornirea Unităţii 2 este un proces mai complex. De ce? Pentru că nu depinde doar de nivelul Dunării, care trebuie să mai crească cel puţin cu 10 - 15 centimetri din momentul de faţă, dar funcţionarea Unităţii 1 prin cele trei pompe mari de răcire influenţează şi nivelul la Unitatea 2", a explicat Urjan.

Acesta a precizat că luni va fi efectuată o analiză a nivelului apei, a prognozei hidrologice şi a influenţei funcţionării Unităţii 1 asupra condiţiilor necesare repornirii Unităţii 2.

"Şi atunci, luni, ar trebui să facem o analiză asupra nivelului, asupra prognozei şi asupra influenţei funcţionării Unităţii 1 asupra Unităţii 2, datorită pompelor care reduc nivelul local. Deci sunt mai mulţi parametri care decid repornirea Unităţii 2 şi vor fi luaţi în considerare luni, în cursul zilei de luni", a adăugat directorul centralei.

Miercuri, au fost demarate procedurile de pornire a reactorului, în urma întrunirii condiţiilor minime necesare, potrivit SN Nuclearelectrica. Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată şi Unitatea 2.