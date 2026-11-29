Marele premiu la Joker, de peste 594.700 de euro, a fost câştigat la tragerea de duminică. Unde a fost jucat biletul norocos

<1 minut de citit Publicat la 22:48 29 Noi 2026 Modificat la 22:48 29 Noi 2026

Duminică au avut loc noi trageri la Loto 6/ 49. Sursă foto: Hepta

Marele premiu la Joker, în valoare de 3,177 milioane de lei (peste 594.700 de euro), a fost câştigat la tragerea de duminică, biletul norocos fiind jucat online, pe platforma joaca.loto.ro, cu numai 14,50 lei, a anunţat Loteria Română.

Biletul câştigător a fost completat cu două variante la Joker, iar acesta este al patrulea premiu de categoria I câştigat la acest joc în 2026.

Ultima dată, premiul de categoria I la Joker a fost câştigat pe 18 octombrie 2026 şi a avut o valoare de peste 10 milioane de lei.

Potrivit regulamentului de organizare şi administrare a jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile de la data tragerii pentru a-şi revendica premiul.

De asemenea, în urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 26 noiembrie, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu 250.000 de lei pentru tragerea din 29 noiembrie.

La Joker, la categoria I, s-a înregistrat un report în valoare de peste 2,85 milioane de lei (peste 534.600 de euro), iar la categoria a II-a a fost în joc un report în valoare de peste 48.200 de lei.