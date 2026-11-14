A fost pornit și reactorul 1 de la Cernavodă. Centrala nucleară livrează în sistem aproape 1000 MW

1 minut de citit Publicat la 13:55 14 Noi 2026 Modificat la 14:01 14 Noi 2026

Centrala Nucleară Cernavodă. Foto: Hepta

Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost repornit în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial, și a fost reconectat la Sistemul Energetic Național. Potrivit estimărilor, Reactorul 1 ar urma să ajungă la capacitate maximă cel târziu duminică, atunci când va produce aproximativ 700 de megawați.

În total, energia nucleară asigură în acest moment aproximativ 1.000 de megawați din producția României.

Potrivit datelor Transelectrica, sincronizarea cu rețeaua a avut loc în jurul orei 01:00 dimineața.

Și repornirea reactorului 2 a fost amânată cu o zi

Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost reconectat miercuri la Sistemul Energetic Național, iar producția de energie nucleară a început să fie din nou raportată în sistem, potrivit datelor Transelectrica.

Nuclearelectrica a comunicat marți că repornirea reactorului 2 a fost amânată pentru ziua de miercuri.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării.

Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată și Unitatea 2. Cele două unități ale Centralei de la Cernavodă asigurau aproximativ 20% din energie în Sistemul Energetic Național, SEN.

Vineri, 6 noiembrie, Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost resincronizată la SEN, dar a fost deconectată luni seara din cauza unei defecțiuni apărute în partea clasică a reactorului, fără niciun impact asupra securității nucleare, după cum a anunțat Nuclearelectrica.

Unitățile nucleare au fost oprite din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării din timpul verii.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unităţile 1 şi 2, care au fiecare o capacitate de 700 MWe şi utilizează uraniu natural drept combustibil şi apa grea ca moderator şi agent de răcire. Cu cele două unităţi în operare, SNN acoperă aproximativ 20% din totalul producţiei cu unităţi dispecerizabile din România.