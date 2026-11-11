Al doilea reactor de la Cernavodă a fost repornit. Anunț despre Unitatea 1 și când va funcționa centrala la capacitate maximă

2 minute de citit Publicat la 10:12 11 Noi 2026 Modificat la 11:11 11 Noi 2026

Reactorul nuclear repornit miercuri contribuia cu 284 MW, reprezentând 4,56% din producția totală . Sursa foto: Agerpres

Cele două reactoare de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă vor funcționa din nou la capacitate nominală începând de vineri, 13 noiembrie, și vor asigura aproximativ 20% din necesarul de consum de energie electrică al României. Unitatea 2 a fost reconectată la Sistemul Energetic Național miercuri, iar Unitatea 1 urmează să fie repornită joi, după finalizarea lucrărilor de remediere, a anunțat Nuclearelectrica.

Update 11:00 Nuclearelectrica anunță că Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național în data de 12 noiembrie 2026, ulterior finalizării lucrărilor de remediere de către specialiștii CNE Cernavodă.

Unitatea 1 va atinge puterea nominală în data de 13 noiembrie 2026.

De asemenea, Unitatea 2 CNE Cernavodă a fost conectată la Sistemul Energetic Național în data de 11 noiembrie 2026, urmând să atingă puterea nominală pe 12 noiembrie.

Efectuarea lucrărilor de remediere și reconectarea Unității 1, precum și conectarea Unității 2 la Sistemul Energetic Național s-au realizat în baza procedurilor aplicabile, în condiții de maximă securitate nucleară, fără impact asupra personalului și mediului înconjurător.

Începând cu data de 13 noiembrie 2026, ambele Unități ale CNE Cernavodă vor funcționa la putere nominală, reasigurând aproximativ 20% din necesarul de consum al României.

Știrea inițială

Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost reconectat miercuri la Sistemul Energetic Național (SEN), iar producția de energie nucleară a început să fie din nou raportată în sistem, potrivit datelor Transelectrica.

Amintim că Nuclearelectrica a anunțat marți, că repornirea reactorului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost amânată pentru ziua de miercuri.

În același timp, intervențiile pentru remedierea defecțiunii de la Unitatea 1 ar putea dura încă două până la patru zile, după care vor urma procedurile de sincronizare și repornire.

Conform informațiilor privind structura producției de energie electrică, reactorul nuclear repornit miercuri contribuia cu 284 MW, reprezentând 4,56% din producția totală la ora 10:00.

În același timp, cea mai mare parte a energiei produse în România provenea din hidrocarburi, care asigurau 25,54% din total, respectiv 1.592 MW. Pe locul al doilea se afla energia hidro, cu o contribuție de 20,92% (1.304 MW), urmată de cea eoliană, cu 17,66% (1.101 MW).

Energia fotovoltaică asigura 16,28% din producție, echivalentul a 1.015 MW, în timp ce centralele pe cărbune contribuiau cu 790 MW, respectiv 12,67%.

Restul producției provenea din surse nucleare (4,56%), biomasă (1,19%) și instalații de stocare (1,19%).

Consumul de energie electrică al României era de 7.655 MW, în timp ce producția internă se ridica la 6.235 MW. Astfel, diferența de aproximativ 1.420 MW era acoperită prin importuri de energie electrică.

Structura producției de energie electrică din România, potrivit Transelectrica:

Hidrocarburi: 25,54% – 1.592 MW

Hidro: 20,92% – 1.304 MW

Eolian: 17,66% – 1.101 MW

Fotovoltaic: 16,28% – 1.015 MW

Cărbune: 12,67% – 790 MW

Nuclear: 4,56% – 284 MW

Biomasă: 1,19% – 74 MW

Instalații de stocare: 1,19% – 74 MW