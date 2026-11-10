„Defect din zona non-nucleară a centralei”. Ministrul Energiei dezvăluie ce a dus la oprirea Unității 1 de la Cernavodă

2 minute de citit Publicat la 14:11 10 Noi 2026 Modificat la 14:11 10 Noi 2026

Dumitru Chisăliță a explicat că marți dimineață a fost realizată o analiză a situației. Centrala Nucleară Cernavodă. Foto: Hepta

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi repusă în funcțiune în următoarele două-patru zile, după ce un incident produs la nivelul acesteia a dus la reducerea inițială a puterii și, ulterior, la oprirea reactorului.

Oficialul a precizat că defecțiunea a fost localizată în zona non-nucleară a centralei și că incidentul nu a pus în pericol siguranța nucleară.

„Ieri seara a existat un incident la nivelul Unității nr. 1. A determinat reducerea inițială a puterii de producție, ulterior, pentru că nu s-a reușit remedierea, a fost oprită funcționarea Unității nr. 1 din cauza acestui defect din zona non-nucleară a centralei. Nu a existat absolut niciun pericol privind riscul nuclear al centralei”, a declarat ministrul.

Dumitru Chisăliță a explicat că marți dimineață a fost realizată o analiză a situației, în urma căreia s-a decis remedierea defecțiunii și repunerea în funcțiune a unității.

„Marți dimineață s-a făcut o analiză a situației. S-a dispus rapid remedierea defecțiunii și repunerea în funcțiune a acestei unități. Probabil că două zile va dura această reparație și repunere în funcțiune”, a precizat acesta.

Ministrul a mai spus că rezultatul analizei tehnice a identificat cauza defecțiunii și componenta care trebuie reparată, iar lucrările sunt deja în desfășurare.

„Rezultatul tehnic a stabilit cauza defecțiunii, efectiv piesa trebuie remediată. Se lucrează la remediere. În minimum două zile, maximum patru zile, această unitate va fi pusă în funcțiune”, a afirmat Chisăliță.

Discuții cu furnizorii pentru reducerea presiunii asupra consumatorilor

În aceeași intervenție, ministrul Energiei a vorbit și despre discuțiile purtate cu furnizorii de energie și gaze pentru identificarea unor măsuri care să limiteze presiunea asupra consumatorilor în perioada următoare, în contextul apropierii sezonului rece.

Acesta a anunțat că miercuri va avea loc o nouă rundă de discuții, în cadrul căreia vor fi analizate mecanismele propuse de minister.

„La momentul de față există discuții cu furnizorii din energie și gaze. Partea din energie ne interesează în mod special și datorită necesității de a trece cu bine această iarnă. În ceea ce privește mecanismul pe care îl propunem, este un mecanism care privește o modalitate de a se obține o energie electrică la prețuri competitive, dar să existe o reducere a presiunii la nivelul consumatorilor de energie din momentul de față. Mâine vom avea o a doua rundă de discuții cu furnizorii și cu entitățile care vor trebui să aprobe propunerile noastre, în așa fel încât la 1 decembrie să avem măsuri care să poată să creeze deja...”, a declarat ministrul.

Întrebat despre evoluția contractelor și despre cât ar putea crește prețurile la energie, Dumitru Chisăliță a precizat că aceste informații nu se află în responsabilitatea directă a Ministerului Energiei, ci a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

„La momentul de față, aceste răspunsuri nu se găsesc la Ministerul Energiei, ține de ANRE. Este zona în care puteți obține răspunsuri despre cum evoluează contractele și prețurile în facturile furnizorilor. Din păcate, partea legată de prețuri nu se găsește la noi, se regăsește la ANRE”, a explicat ministrul.