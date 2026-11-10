Se amână repornirea reactorului 2 de la Cernavodă. Unitatea 1 mai are nevoie de până la 4 zile de reparații. Anunțul Nuclearelectrica

1 minut de citit Publicat la 12:23 10 Noi 2026 Modificat la 12:23 10 Noi 2026

Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 2 ar urma să fie sincronizată cu Sistemul Energetic Național (SEN) pe 11 noiembrie 2026. Foto: Hepta

Repornirea reactorului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost amânată, noul termen estimat pentru reconectarea acestuia la Sistemul Energetic Național fiind 11 noiembrie. În același timp, intervențiile pentru remedierea defecțiunii de la Unitatea 1 ar putea dura încă două până la patru zile, după care vor urma procedurile de sincronizare și repornire.

Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 2 ar urma să fie sincronizată cu Sistemul Energetic Național (SEN) pe 11 noiembrie 2026, urmând să atingă puterea nominală în ziua următoare, 12 noiembrie.

Compania precizează că toate manevrele necesare repornirii și reconectării reactorului se desfășoară potrivit procedurilor aplicabile ale Centralei Nucleare de la Cernavodă și în condiții de siguranță.

În ceea ce privește Unitatea 1, echipele de specialiști continuă evaluările și pun în aplicare planurile de remediere a defecțiunii, pentru a permite reconectarea acesteia la rețeaua electrică în cel mai scurt timp.

Potrivit estimărilor actuale, intervenția și remedierea problemei vor dura între două și patru zile. Ulterior, vor fi parcurse procedurile tehnice necesare pentru sincronizarea și repornirea reactorului.

Nuclearelectrica a anunțat că va informa acționarii și investitorii dacă vor apărea noi actualizări privind situația celor două unități.

Oprirea reactorului 1 de la centrala nucleară de la Cernavodă a readus România în situația de a importa cantități mari de energie electrică. Marți dimineață, consumul național a depășit 7.500 MW, în timp ce producția internă se situa la aproximativ 5.400 MW. Aproximativ 30% din consumul țării era acoperit din importuri, iar costurile ridicate de achiziție ar putea duce la noi scumpiri ale facturilor la electricitate.

Amintim că Ministerul Energiei a transmis, luni, că intrarea în funcţiune a Unităţii 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă este estimată pentru marţi, 10 noiembrie, după ce luni, la ora 00:42, a fost iniţiată secvenţa de pornire a reactorului. Unitatea a fost oprită la mijlocul lunii august.