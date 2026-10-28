Surse: Guvernul ia în calcul reducerea TVA la energie electrică pentru consumatorii vulnerabili. Cum s-ar putea stabili beneficiarii. FOTO Getty Images

Guvernul analizează propunerea de reducere a TVA la energia electrică pentru consumatorii vulnerabili, au declarat miercuri surse pentru Antena 3 CNN. Propunerea este discutată în condițiile în care situaţia energetică din România a ajuns în punctul critic, iar ţara noastră plăteşte cel mai mare preţ din Europa.

Dacă măsura va fi aprobată, la stabilirea beneficiarilor se va lua în calcul venitul actual pe familie, după un mecanism similar celui folosit pentru încadrarea în categoria consumatorilor vulnerabili în cazul sprijinului acordat după expirarea plafonării prețurilor la energia electrică, potrivit surselor.

În cazul gazelor naturale, potrivit acelorași surse, toți consumatorii casnici sunt protejați prin schema de preț reglementat.

Secretar de star: Tendința de creștere a prețurilor este aceeași în întreaga Uniune Europeană

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Marius Poșa, a explicat miercuri că evoluția prețurilor din România urmează tendința din întreaga Uniune Europeană și că pe piață există, în prezent, o diferență mare între cerere și ofertă.

Pentru a acoperi deficitul de producție, autoritățile speră ca unitatea de la Cernavodă să poată fi repornită încă din luna noiembrie. Totodată, potrivit lui Poșa, astăzi este repornită termocentrala de la Rovinari, pentru a compensa producția pierdută la Turceni. Secretarul de stat a recunoscut că au existat probleme cu stocurile de cărbune.

Marius Poșa a precizat că Ministerul Energiei lucrează în acest moment la o listă de măsuri destinate reducerii facturilor.

Consumatorii vulnerabili se împart în patru categorii: din motive de venit, din motive de vârstă, din motive de sănătate și consumatori vulnerabili izolați.

În schema de sprijin introdusă după eliminarea plafonării prețurilor la energie electrică, de la 1 iulie 2025, voucherele de 50 de lei au fost acordate persoanelor singure cu un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei și familiilor cu un venit net lunar de cel mult 1.784 de lei pe membru de familie, tichetele putând fi folosite doar pentru plata facturilor la energie electrică. Schema viza aproximativ 2,1 milioane de gospodării.

Situaţia energetică din România a ajuns în punctul critic. Importurile cresc masiv, chiar şi dimineața

Am ajuns să importăm cantităţi uriaşe de energie chiar şi dimineaţa, iar nota de plată este achitată tot din buzunarul oamenilor. Deja în ţara noastră se plăteşte cel mai mare preţ din Europa, iar scumpirile ar putea continua în sezonul iernii.

Importurile cresc masiv, chiar şi dimineaşă. România are momente în care plăteşte cel mai mare preţ din Europa pentru curent. Sunt probleme la majoritatea surselor care genereză energie electrică, iar unele dintre ele se pot agrava în perioada următoare. Nota de plată ajunge la români, sunt deja oferte chiar şi cu 30% mai mari.

În dimineaţa zilei de marţi au fost momente în care importurile au crescut masiv, până la peste 2000 de MW, în condiţiile în care producem prea puţin pentru a acoperi consumul. România are un mix energetic echilibrat, adică avem mai multe surse de producţie. Toate cu probleme, cel puţin acum. Pe energie nucleară, România a rămas complet fără singura sursă - Centrala de la Cernavodă, din cauza debitelor reduse ale Dunării. Prognozele Transelectrica arată posibilitatea ca nici măcar unul dintre cele două reactoare oprite la Cernavodă să nu poată fi pornit în luna noiembrie.

Tot debitul scăzut al apei și nivelul redus în lacurile de acumulare fac ca energia hidro să fie scăzută. Hidrocentralele, cum este Porțile de Fier, produc energie ieftină folosind forța apei. Acum, avem mai puţină energie ieftină din forţa apei. Energia solară, cea care ne-a ajutat enorm în perioda de vară, acum se reduce. Producția fotovoltaică are o prognoză defavorabilă în această perioadă, cu un maxim de 2.000 MW, fiind așteptată o scădere a acesteia în luna noiembrie. Eolianul, tot o sursa de energie regenerabila, este de asteptat sa scada luna viitoare.

În prima săptămână a lunii noiembrie sunt așteptate valori mai scăzute, cu un maxim de 1.200 MW și un minim de 800 MW. Rămân cărbunele şi producţia pe gaz, ambele surse mai scumpe faţă de alte tipuri de surse. Centralele pe cărbune nu pot aduce un aport suficient. Grupurile pe cărbune pot funcționa cu maximum 1.200 MW, pe o perioadă limitată de timp, respectiv 900 MW, în condițiile în care rezervele de combustibil sunt limitate și funcționarea grupurilor pe cărbune se realizează în special în zilele lucrătoare. În plus, apar avarii.

Grupul 5 de la Turceni, singurul care mai este operațional de fapt la centrala pe cărbune a Complexului Energetic Oltenia, a fost oprit marți dimineață, din cauza unei avarii. A avut aceeași problemă acum trei săpămâni. Se va reporni un nou grup la Rovinari.



În ceea ce priveşte producţia pe gaz, aceasta este foarte scumpă acum avînd în vedere că şi pe pieţele europene şi pe cele locale se vând gaze la preţuri record, la maximele ultimilor 4 ani. Pentru ce nu acoperă aceste surse, se recurge la importuri, scumpe. Nota de plată a problemelor din ţară şi regiune vine foarte rapid. România plătea ieri, de exemplu, cel mai mare preţ din Europa pe piaţa rapidă, piaţa spot.