Când va fi repornită Centrala de la Cernavodă. Ministrul Chisăliță: „Debitul Dunării este în creștere în momentul de față”

Reactorul 2 de la Cernavodă a fost deconectat total pe 13 august. Foto: Nuclearelectrica via Ilie Bolojan / Facebook

Dumitru Chisăliță a declarat, la Digi24, că în jurul datei de 15 noiembrie, unul dintre reactoarele de la Centrala Nucleară de la Cernavodă ar putea fi repornit. Ministrul Energiei a spus că în aceste zile debitul Dunării este în creștere, dar orice modificare a prognozelor hidrologilor ar putea duce la o decalare a acestui calendar.

Dumitru Chisăliță a estimat că în următoarele două săptămâni, cel puțin unul dintre reactoarele de la Cernavodă va începe să producă din nou energie.

„Mi-aș dori să înceapă de astăzi să funcționeze, dar nu se poate acest lucru. Chiar dacă debitul Dunării este în creștere în momentul de față și a crescut semnificativ în ultimele săptămâni, ultimele 2 săptămâni, cel mai probabil putem să discutăm de două săptămâni ca fiind un termen realist, bazându-ne pe prognozele care există în momentul de față.

Orice modificare a acestor prognoze poate să însemne o decalare a timpului, adică să pornim mai repede sau, din contră, să discutăm nu de două săptămâni, poate de 7-10 zile sau mai mult. În jurul datei de 15 noiembrie, dacă trendurile, prognozele care sunt în momentul de față să mențin, ar trebui să avem un reactor care să pornească”, a explicat Dumitru Chisăliță la Digi24.

La jumătatea lunii octombrie, Dumitru Chisăliță, pe atunci ministru propus la Energie, declara că în aproximativ două săptămâni ar putea fi repornit reactorul 1 de la Cernavodă.

Ambele reactoare de la Cernavodă sunt oprite

Ambele reactoare de la Centrala Nucleară de la Cernavodă au fost oprite din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, care a afectat alimentarea cu apă pentru răcire. Deși autoritățile au încercat mai multe metode pentru a menține centrala pornită cât mai mult timp posibil, în cele din urmă oprirea controlată nu a mai putut fi evitată.

Unitatea 1 a fost oprită controlat la data de 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 la data de 13 august 2026.

„Pe întreaga perioadă în care Unităţile 1 şi 2 rămân oprite, securitatea nucleară este asigurată prin sisteme redundante, proceduri specifice şi echipe de specialişti alocate permanent. Situaţia afectează exclusiv producţia de energie electrică. Având în vedere prognozele hidrologice pentru perioada următoare, unităţile vor rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reluarea funcţionării în condiţii de siguranţă", a precizat Nuclearelectrica la începutul lunii octombrie.

Nivelul Dunării la Cernavodă a ajuns la data de 10 octombrie la cota de –259 de centimetri, adică la numai trei centimetri deasupra pragului de –262 de centimetri, sub care pomparea apei de răcire pentru centrala nucleară devine o problemă, iar Administrația Națională „Apele Române” a decis să suplimenteze de urgență debitul fluviului cu apă din acumularea Iezer, de pe valea Mostiștei.

Repornirea centralei este importantă, pentru că cele două reactoare asigură 1.300 de megawați în bandă. După redeschidere, România nu va mai fi nevoită să importe energie, mai ales seara, când cererea este cea mai ridicată și, evident, prețurile sunt cele mai mari.