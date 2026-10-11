Ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite. Nuclearelectrica anunţă că au fost activate alte sisteme de răcire

Ambele reactoare de la Cernavodă rămân oprite. Foto: Nuclearelectrica via Ilie Bolojan / Facebook

Unităţile 1 şi 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă sunt menţinute în stare oprită sigură, situaţie care nu prezintă riscuri pentru securitatea nucleară, iar reluarea funcţionării acestora depinde de nivelul Dunării, a informat, duminică, Societatea Naţională Nuclearelectrica (SNN), notează Agerpres.

"Societatea Naţională Nuclearelectrica SA (SNN) informează că Unităţile 1 şi 2 ale CNE Cernavodă sunt menţinute în stare oprită sigură. Această situaţie nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară. Prin proiect, CNE Cernavodă dispune de mai multe sisteme de răcire, concepute să funcţioneze la niveluri diferite ale apei de răcire. Aceste sisteme sunt activate şi utilizate în funcţie de parametri tehnici specifici. Astfel, funcţiile de securitate nucleară sunt asigurate integral în orice moment", se arată în comunicatul companiei.

Potrivit sursei citate, măsurile adoptate de autorităţile române contribuie la menţinerea nivelului de redundanţă a sistemelor de răcire ale centralei.

"Măsurile adoptate de autorităţile române contribuie la menţinerea nivelului de redundanţă a sistemelor de răcire ale centralei, în special pentru protecţia pompelor. Aceste măsuri completează sistemele proprii ale CNE Cernavodă şi reflectă buna colaborare cu toate instituţiile implicate. Pe întreaga perioadă în care Unităţile 1 şi 2 rămân oprite, securitatea nucleară este asigurată prin sisteme redundante, proceduri specifice şi echipe de specialişti alocate permanent. Situaţia afectează exclusiv producţia de energie electrică. Având în vedere prognozele hidrologice pentru perioada următoare, unităţile vor rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reluarea funcţionării în condiţii de siguranţă", precizează Nuclearelectrica.

Securitatea nucleară e asigurată

Directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Laurenţiu Gioară, a subliniat că securitatea nucleară reprezintă prioritatea companiei, iar perioada de oprire este utilizată pentru activităţi de mentenanţă şi de creştere a rezilienţei.

"Securitatea nucleară este, în permanenţă, prioritatea absolută pentru un operator nuclear. Centrala de la Cernavodă este proiectată să facă faţă unei game largi de scenarii, iar funcţiile de securitate nucleară sunt asigurate constant, fie că reactoarele sunt în operare, fie în stare oprită. Situaţia actuală este dificilă din perspectiva producţiei de energie, însă este pe deplin gestionată din punct de vedere al securităţii nucleare, prin tehnologie, proiect şi expertiza echipelor noastre. Folosim această perioadă de oprire controlată pentru activităţi de mentenanţă şi de creştere a rezilienţei, până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranţă a unităţilor. În paralel, am iniţiat consultări cu experţi pentru a identifica cele mai bune soluţii pe termen mediu şi lung, astfel încât impactul unor situaţii similare să fie redus cât mai mult în viitor", a declarat Mihai Laurenţiu Gioară, citat în comunicat.

Nuclearelectrica a precizat că va informa acţionarii şi publicul printr-un nou comunicat la momentul reconectării unităţilor la Sistemul Energetic Naţional.

La rândul său, Cristian Buşoi a transmis, duminică, într-o postare pe Facebook, că securitatea nucleară de la Cernavodă este pe deplin respectată, iar situaţia este sub control.

"Securitatea nucleară de la Cernavodă este pe deplin respectată. Prioritatea noastră este gestionarea responsabilă a situaţiei şi reluarea producţiei de energie electrică în condiţii de maximă siguranţă. Traversăm o situaţie excepţională. Nivelul extrem de scăzut al Dunării a impus menţinerea în stare oprită a ambelor unităţi ale Centralei. În ciuda acestei provocări, NU există niciun risc pentru securitatea nucleară. Echipa de conducere şi specialiştii Nuclearelectrica au situaţia sub control. Sistemele de siguranţă funcţionează, echipamentele sunt protejate, iar măsurile necesare sunt aplicate permanent", a scris Buşoi.

Acesta a subliniat că reluarea funcţionării celor două unităţi depinde de condiţiile hidrologice.

"Reluarea funcţionării celor două unităţi se va face numai atunci când condiţiile hidrologice vor permite acest lucru în deplină siguranţă. România are nevoie de energie sigură, stabilă şi predictibilă. Protejarea infrastructurii strategice de la Cernavodă rămâne o prioritate absolută", a mai transmis Cristian Buşoi.