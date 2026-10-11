Cât vor crește prețurile la energie. Bușoi: "Vorbim de 20%". Ce se va întâmpla cu ajutorul de 50 de lei pentru persoane vulnerabile

Facturile la electricitate ar putea crește în această iarnă "moderat", cu aproximativ 20%, nu cu 50%, cum s-a vehiculat, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. FOTO Getty Images

Facturile la electricitate ar putea crește în această iarnă "moderat", cu aproximativ 20%, nu cu 50%, cum s-a vehiculat, a declarat duminică, la Antena 3 CNN, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acesta a anunțat că ajutorul de 50 de lei pentru persoanele vulnerabile ar putea fi majorat, "dacă situația o va cere". Totodată, el a spus că nu se știe când vor fi repornite cele două reactoare de la Cernavodă.

"Față de anul 2025, este de așteptat să avem creșteri ale prețului la electricitate. Nu vor atinge în niciun scenariu situația din 2022", a spus Bușoi.

Secretarul de stat a respins scenariile care vorbesc despre o creștere cu 50% a prețului la electricitate.

"În România se vorbea de creșteri de 50%. Nu există niciun motiv să se întâmple asta și monitorizăm cu atenție piața", a declarat Bușoi.

El a explicat că Ministerul Energiei are propriile evaluări, dar că cele mai precise prognoze vin de la furnizori, care cunosc toate prețurile și datele comerciale. "Vorbim de creșteri moderate, în jurul a 20% în acest moment, ca prognoză. E un lucru la care trebuie să ne așteptăm", a spus oficialul.

Potrivit lui Bușoi, evoluția prețurilor depinde în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu, unde lucrurile sunt "destul de imprevizibile" și se pot complica, inclusiv în Yemen și Arabia Saudită. Dacă se ajunge însă la o soluție de pace și Strâmtoarea Ormuz este deblocată, specialiștii estimează "un efect spectaculos de scădere" a prețurilor la produsele petroliere și chiar la gazele naturale.

Pentru persoanele vulnerabile, Bușoi a spus că sprijinul actual de 50 de lei ar putea fi mărit.

"La un moment dat se poate crește acel ajutor, care astăzi este de 50 de lei, pentru persoanele vulnerabile, dacă lucrurile într-adevăr necesită această creștere", a declarat secretarul de stat. El a precizat totuși că decizia privind noi măsuri de sprijin va reveni, până la urmă, viitorului guvern, "care mai devreme sau mai târziu va fi instalat".

Ministerul Energiei discută și cu reprezentanții industriei, unde, potrivit lui Bușoi, este nevoie de măsuri, pentru că de acolo vin taxe și locuri de muncă, iar orice scumpire se transmite în lanț, scade puterea de cumpărare și crește inflația. Bugetul nu permite însă ca statul să preia o parte din creșterea facturilor pentru consumatorii industriali.

Cernavodă nu va fi repornită în următoarele 10 zile

"Încă stăm în situația de a prelungi închiderea Cernavodă 1 și 2. E foarte important să înțelegem că nu e niciun risc de incident sau de accident. Sunt doar măsuri de punere în siguranță, iar securitatea nucleară are reguli foarte, foarte stricte", a explicat Bușoi.

Potrivit acestuia, nivelul apei din apropierea centralei se află la un minim istoric. În următoarele zile ar putea apărea o ușoară creștere, dar insuficientă pentru repornirea în siguranță a reactoarelor. "Probabil că în următoarele 10 zile, cu siguranță, nu", a spus secretarul de stat.

Momentul repornirii este important, pentru că cele două reactoare asigură 1.300 de megawați în bandă. După redeschidere, România nu va mai fi nevoită să importe energie, mai ales seara și mai ales din Bulgaria.

Pentru consumatorii casnici și pentru sistemele centralizate de termoficare există preț reglementat, așa că aici nu vor fi creșteri, a precizat Bușoi.

"Ne ajută faptul că suntem țară producătoare. Cantitățile sunt contractate și sunt deja în depozite", a explicat acesta.

În schimb, la electricitate, singura soluție pe termen scurt rămâne reducerea consumului acolo unde este posibil. Secretarul de stat le-a cerut românilor ca, pe cât posibil, să mute unele activități din orele de vârf în intervalele în care sistemul energetic nu este atât de solicitat.