Un tânăr din Petroșani a câștigat titlul de campion mondial la pregătit sushi, în Japonia. Până în studenție, nici nu gustase sushi

Chef Vlad Tănasie, primul român campion mondial la World Sushi Cup Japan 2026. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Un tânăr din Petroșani a câștigat titlul de campion mondial l-a pregătit sushi, într-o competiție organizată în Japonia, chiar țara în care a luat naștere acest preparat. Chef Vlad Tănasie i-a impresionat pe jurați cu tehnica sa și cu un concept inspirat din Transilvania. Până să ajungă însă pe primul loc, a trecut prin 12 ani de pregătire și a pornit de la zero într-un domeniu despre care nu știa aproape nimic.

Povestea tânărului din Petroșani care a devenit primul român campion mondial la pregătit sushi, în Japonia

Chef Vlad Tănasie a plecat din Petroșani cu gândul să devină inginer. Însă, a ajuns să lucreze într-un restaurant de sushi, după ce și-a depus CV-ul pentru un cu totul alt loc de muncă. Nu mai mâncase niciodată sushi și nu avea experiență în bucătărie.

"În studenție, m-am angajat... a trebuit să mă angajez în studenție, ca orice student și, printr-o întâmplare, eu mi-am depus CV-ul la un centru de informații în mall și m-a sunat de la sushi. Am zis să mă duc să încerc. Nu avea... era ceva, nu am mai încercat niciodată, nu mai mâncasem niciodată", a povestit chef Vlad Tănasie, campion mondial la World Sushi Cup Japan 2026.

După primele luni de muncă, a decis să facă un pas înainte și s-a mutat la Cluj, unde a avut ocazia să lucreze alături de bucătar cu experiență. El a spus că acolo și-a format tehnica și a înțeles cât de importantă este ambiția.

"Cred că asta a contat cel mai mult: am lucrat alături de cei mai buni. Şi, cumva, lucrând cu cei mai buni devii şi tu unul dintre ei", a subliniat chef Vlad Tănasie, primul român campion mondial la World Sushi Cup Japan 2026, în timpul declaraţiilor.

În 2024, chef Vlad Tănasie a participat pentru prima dată la competiția din Japonia, dar nu a reușit să ajungă în finală. Nu a renunțat. A continuat să se pregătească, iar în 2026 a revenit și a câștigat titlul mondial. Preparatul său a avut un concept inspirat din Transilvania, numit "Dracula meets Japan".

"Cred că cel mai important lucru sau cel mai important lucru la jurizare: se jurizează tehnica și curățenia la locul de la bancul de lucru. Și acestea au fost principalele. Dar faptul care m-a ajutat, într-adevăr, cu ideea mea cu Dracula meets Japan și cu conceptul din Transilvania a fost că era ceva nemaivăzut pentru ei. Și pot să zic că îţi fura ochii", a mai precizat chef Vlad Tănasie

Astăzi, chef Vlad Tănasie are propriul restaurant în Cluj, unde își propune să le ofere clienților mai mult decât o masă, o experiență culinară. Iar planurile sale nu se opresc aici.

"Pe viitor vreau să mă duc, vreau să mă duc la la un curs de master chef în Japonia, în care eu să devin cumva un maestru bucătar și să devin eu antrenor pentru alții, dacă pot să zic așa, și oamenii mei să meargă mai apoi ei la Cupa Mondială de sfârșit", a mai adăugat chef Vlad Tănasie, campion mondial la World Sushi Cup Japan 2026.

Iar acum Vlad are o nouă misiune: să inspire noile generații.

"Cel mai important lucru pe care trebuie să îl înțeleagă orice tânăr e că nu trebuie să facă foarte multe lucruri, trebuie să facă un singur lucru, dar acela să încerce să îl ducă la perfecțiune", a mai spus chef Vlad Tănasie, primul român campion mondial la World Sushi Cup Japan 2026.

La World Sushi Cup Japan 2026, chef Vlad Tănasie a concurat alături de alți doi români, Cristian Mălai, fost coleg și prieten, și Sorin Zaharia, câștigătorul locului al doilea la ediția mondială din 2025.