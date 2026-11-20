Prima mărturie a șoferului care a accidentat mortal o adolescentă de 17 ani pe șoseaua Mihai Bravu. De ce a fugit

1 minut de citit Publicat la 08:39 20 Noi 2026 Modificat la 08:47 20 Noi 2026

Mașina de gunoi la locul anchetei, în zona Mihai Bravu din București, 19 noiembrie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Şoferul maşinii de gunoi care a lovit mortal o tânără de 17 ani le-a spus polițiștilor că nu și-a dat seama că a dat peste cineva, au declarat surse din anchetă pentru Antena 3 CNN. Bărbatul are acum dosar penal pentru ucidere din culpă și fugă de la locul accidentului.

Șoferul a fost oprit în trafic la scurt timp după accidentul în care adolescenta a murit, la câteva străzi distanță de șoseaua Mihai Bravu. Bărbatul a fost reținut și dus la audieri.

Acolo, le-a spus anchetatorilor că a plecat de la locul accidentului pentru că nu şi-a dat seama că a lovit pe cineva, au precizat surse din anchetă pentru Antena 3 CNN.

Tânărul de 27 de ani a fost testat cu aparatele pentru depistarea consumului de alcool și droguri, rezultatele fiind negative.

„Din primele cercetări a reieșit faptul că victima ar fi fost surprinsă și accidentată de un autovehicul. Ulterior producerii accidentului, conducătorul autovehiculului ar fi părăsit locul evenimentului fără încuviințarea organelor competente în acest sens.

Prin activitățile operative desfășurate cu promptitudine, polițiștii Brigăzii Rutiere, la scurt timp de la producerea evenimentului, au identificat și depistat conducătorul autovehiculului bănuit că ar fi fost implicat în acest eveniment”, a transmis Brigada Rutieră joi.

Adolescenta de 17 ani mergea la școală când a fost accidentată mortal. Prietenii și colegii ei au fost joi la locul accidentului, unde au aprins lumânări și i-au adus un ultim omagiu.