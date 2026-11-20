Aproape toți angajații Anthropic sunt acum milionari. 600 dintre ei au mai mult de 100 de milioane fiecare

2 minute de citit Publicat la 07:44 20 Noi 2026 Modificat la 08:55 20 Noi 2026

Aproape toți angajații Anthropic sunt acum milionari. FOTO: Profimedia Images

Debutul pe bursă al Anthropic i-a transformat peste noapte pe majoritatea covârșitoare a angajaților tinerei companii în milionari, scrie CNN. Potrivit documentelor depuse la autoritățile de reglementare, compania avea 5.300 de angajați în septembrie anul acesta. După ce Anthropic și-a stabilit prețul ofertei publice inițiale (IPO) la 83 de dolari pe acțiune, aproximativ 600 de angajați dețin acum acțiuni evaluate la peste 100 de milioane de dolari fiecare, conform datelor Hill.com, platformă care monitorizează acțiunile companiilor private.

Până la 2.800 de angajați, cunoscuți în interiorul companiei drept "ants" ("furnici"), dețin acțiuni evaluate la peste 10 milioane de dolari. Iar aproximativ 5.100, adică 96% din personal, au participații de peste un milion de dolari.

"Cel mai surprinzător aici este cât de repede s-a întâmplat totul", a declarat joi pentru CNN Andrew Benson, fondatorul și directorul general al Hill, subliniind că Anthropic a avut o rată foarte scăzută de plecări. "Era clar de ceva vreme că Anthropic este o rachetă, așa că oamenii au fost cu siguranță descurajați să plece, pentru că știau cât i-ar fi costat oportunitatea ratată."

Nu este neobișnuit ca startup-urile din Silicon Valley, care de regulă dispun de puține lichidități, să-și plătească angajații printr-o combinație de salariu și acțiuni. Perspectiva unei viitoare achiziții sau a unei listări la bursă îi motivează de obicei pe angajați să muncească din greu și să rămână în companie până la momentul încasării.

Puține startup-uri au crescut însă atât de mult sau atât de repede precum Anthropic. Compania, fondată în 2021, avea sub 1.000 de angajați la sfârșitul lui 2024.

Ca în cazul majorității startup-urilor tech, a remarcat Benson, "să ajungi devreme contează mai mult decât să fii senior, din punctul de vedere al câștigului financiar… Poți fi foarte jos în ierarhie, dar dacă te-ai alăturat în 2023 sau 2024, probabil vei avea un rezultat semnificativ mai bun decât o persoană senioră venită la începutul acestui an."

Prin comparație, SpaceX a petrecut peste două decenii ca firmă privată înainte de spectaculosul său IPO din iunie. Acel debut a creat aproximativ 4.400 de milionari, dintr-un personal de 22.000 de oameni.

IPO-ul Anthropic este unic și prin faptul că le-a permis angajaților care nu sunt fondatori să-și vândă acțiunile chiar din prima zi de tranzacționare. În cele mai multe IPO-uri, personalul este supus unei perioade de "lockup", de regulă între trei și șase luni, în care nu își poate vinde acțiunile.

Listarea Anthropic a inclus un program complex de deblocare treptată a acțiunilor, care le-a permis angajaților care nu sunt fondatori să vândă până la 10% din acțiuni chiar din prima zi de tranzacționare.

Spre deosebire de SpaceX, ai cărei angajați sunt răspândiți între Texas, California și Florida, Anthropic este concentrată în mod excepțional în San Francisco, un oraș a cărui economie a fost remodelată în întregime de valuri bruște de bogăție venite din tech.

Un val de noi milionari ar putea amplifica în curând presiunea asupra pieței imobiliare din San Francisco, unde prețurile locuințelor cresc deja în cel mai rapid ritm din ultimii ani.

Potrivit Redfin, o locuință tipică din oraș s-a vândut în octombrie cu 1,7 milioane de dolari, cu aproape 19% mai mult decât în urmă cu un an. În schimb, prețul median la nivel național a rămas practic neschimbat în aceeași perioadă, la 416.700 de dolari, conform Asociației Naționale a Agenților Imobiliari.