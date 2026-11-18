Eroare de securitate descoperită în Java, al treilea cel mai utilizat limbaj de programare din lume. "A fost la vedere timp de 12 ani"

3 minute de citit Publicat la 10:02 18 Noi 2026 Modificat la 10:02 18 Noi 2026

O firmă de securitate cibernetică a folosit inteligența artificială pentru a descoperi o vulnerabilitate critică în Java. FOTO: Getty Imges

O firmă de securitate cibernetică a folosit inteligența artificială pentru a descoperi o vulnerabilitate critică în Java, al treilea cel mai utilizat limbaj de programare din lume, scrie BBC.

Compania Calif, care a identificat recent o vulnerabilitate și în limbajul PHP, a descoperit problema în mecanismele de gestionare a memoriei din Java. Potrivit BBC, Java este al treilea cel mai utilizat limbaj de programare din lume. Este folosit de 90% dintre companiile din clasamentul Fortune 500, printre care Apple și Amazon, precum și de numeroase bănci, spitale și instituții guvernamentale.

Descoperirea vine după o serie de incidente tehnologice majore, printre care o întrerupere de amploare a serviciilor Microsoft și o defecțiune de rețea care a dus la suspendarea zborurilor în Statele Unite. Secretarul de stat american Marco Rubio a spus că nu există nicio dovadă că incidentele ar avea legătură între ele.

Mai recent, Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) a anunțat că sistemele sale de comunicații interne au fost indisponibile marți din cauza unor lucrări de mentenanță programate.

Apple a anunțat, la rândul său, că mai multe dintre serviciile sale au devenit complet indisponibile în urma unei actualizări interne.

NSA nu a precizat dacă întreruperea a avut vreo legătură cu vulnerabilitatea descoperită în Java.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, Calif a identificat vulnerabilitatea pe care a numit-o Java4Shell. Potrivit companiei, problema ar putea permite executarea de comenzi neautorizate de la distanță.

În testele Calif, rolul atacatorului a fost simulat de GPT-6 Cyber, un model OpenAI lansat recent, dar care nu este încă disponibil publicului larg. Există temeri că atacatorii ar putea descoperi la rândul lor vulnerabilitatea dacă aceasta rămâne neremediată.

Oracle, compania care deține Java, nu a confirmat public existența vulnerabilității. Marți, compania a publicat o actualizare critică despre care a spus că remediază mai multe probleme de securitate. Nu e clar dacă actualizarea vizează și Java4Shell sau dacă vulnerabilitatea a afectat vreo platformă ori companie.

Experții în securitate cibernetică spun că problemele de gestionare a memoriei sunt o sursă frecventă de vulnerabilități și pot duce inclusiv la blocarea sistemelor.

Profesorul Toby Walsh, informatician și cercetător în domeniul inteligenței artificiale, a explicat pentru BBC că una dintre funcțiile de bază ale Java este să gestioneze automat memoria folosită de programe și să contribuie la protejarea acesteia.

"Tocmai de aceea este o vulnerabilitate atât de neașteptată și de gravă", a spus Walsh. El a explicat că gestionarea automată a memoriei este una dintre caracteristicile menite să sporească siguranța aplicațiilor Java.

Programele scrise în Java pot rula în fundal atunci când utilizatorii transmit informații online, încarcă fișiere sau se autentifică într-un sistem cu o parolă.

Lansat în 1995, Java a devenit, potrivit analizei Calif, "inima economiei moderne". Tehnologia este folosită în numeroase sectoare critice, printre care cel bancar, aviația, telecomunicațiile și sistemele de securitate națională.

Expertul în securitate cibernetică Pedram Hayati a avertizat că vulnerabilitatea ar putea compromite sisteme financiare critice și date ale clienților și organizațiilor.

Numai în Australia, aproape toate băncile folosesc Java pentru a gestiona date esențiale despre tranzacții, a adăugat Hayati.

Instituțiile și companiile care caută vulnerabilități critice în sistemele informatice apelează tot mai des la inteligența artificială.

La începutul lunii noiembrie, președintele OpenAI, Greg Brockman, a anunțat că 25% din personalul companiei urma să fie direcționat către activități de securitate cibernetică.

Anunțul a venit după ce aceeași firmă, Calif, a descoperit o vulnerabilitate critică în PHP. PHP este un limbaj folosit de site-uri precum Wikipedia pentru a prelucra informații și a genera paginile pe care le văd utilizatorii.

Alan Woodward, profesor la Centrul pentru Securitate Cibernetică al Universității din Surrey, a estimat că vulnerabilitatea din PHP a expus aproximativ 30 de milioane de site-uri la riscul unor atacuri.

La acel moment, administratorii site-urilor au fost îndemnați să verifice dacă sunt afectați și să instaleze actualizările disponibile. Dacă nu puteau aplica remedierea, li s-a recomandat să ia în calcul suspendarea temporară a site-urilor.

La începutul acestei săptămâni, mii de clienți ai unor mari bănci americane, printre care JPMorgan Chase, Wells Fargo și Bank of America, au semnalat dificultăți în accesarea serviciilor.

Incidentele recente au readus în atenție dependența unor sectoare critice, precum aviația, telecomunicațiile și securitatea națională, de sisteme informatice vechi, încă în uz.

Vulnerabilitățile din PHP au rămas nedetectate timp de cel puțin un deceniu.

Walsh a comparat această situație cu cea a problemei descoperite în Java. "A fost la vedere, fără să fie observată, timp de 12 ani", a spus Walsh despre vulnerabilitatea din Java. "Inteligența artificială descoperă acum mai multe vulnerabilități, mult mai repede", a adăugat cercetătorul. Unele sunt atât de greu de identificat, în opinia sa, încât este posibil ca oamenii să nu le fi descoperit singuri.