Ucrainenii ar fi atacat cu drone regiunea pentru care Putin a amenințat cu armele nucleare

2 minute de citit Publicat la 21:20 21 Noi 2026 Modificat la 21:20 21 Noi 2026

sursa: captură video X / Nexta / OSINT defender

Sirenele au sunat sâmbătă seară în regiunea Kaliningrad, exclava rusă din Europa pentru care Kremlinul a amenințat Occidentul cu un atac nuclear în cazul unor încercări de blocadă. Guvernatorul regiunii, Aleksei Bezprozvannîh, a anunțat că în raionul Neman s-a declanșat sistemul de alertă pentru pericol de drone, scrie The Moscow Times.

„Acesta a reacționat la un obiect suspect venit dinspre Lituania. Specialiștii au făcut toate verificările necesare, nu există nicio amenințare. Regimul de alertă va fi ridicat în scurt timp”, a scris guvernatorul pe canalul său de Telegram.

? Has it started? Air raid sirens blare in Russia’s Kaliningrad region — residents urged to seek shelter According to local Telegram channels, warning sirens sounded in several parts of the Russian exclave. Residents were told to move to safe locations. The reason for the alert remains unknown. People also received text messages from their mobile operators warning that mobile internet access could be temporarily restricted “for security reasons.” — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2026

Canalele ucrainene de monitorizare publică însă filmări făcute de localnici, în care se văd instalații antiaeriene trăgând și oameni care fug.

Alerta aeriană a început în jurul orei 19:00, ora locală, și a fost semnalată de locuitorii mai multor cartiere din Kaliningrad, dar și din Svetlogorsk, Zelenogradsk, Pionerski și Svetlîi, scrie Kalina39.info. Localnicii au fost îndemnați să se adăpostească în locuri sigure.

Reports are emerging of a Ukrainian drone attack on Baltiysk in the Russian exclave of Kaliningrad, a base used extensively by Russia's Baltic Fleet, including this video showing anti-aircraft artillery being fired. https://t.co/Q4fu9RSSbw — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026

Canalul Exilenova+ afirmă că în orașul-port Baltiisk, unde se află baza Flotei Baltice a Rusiei, au fost înregistrate „numeroase explozii și zgomote de drone”. Ținta atacului a fost, probabil, baza navală. Potrivit canalului, în oraș funcționează sistemele de apărare antiaeriană, iar localnicii semnalează explozii în zona portului.

La ora 20:22, Agenția federală rusă pentru transport aerian (Rosaviația) a anunțat restricții pentru aeroportul Hrabrovo din Kaliningrad, dar după 20 de minute aterizările și decolările au fost reluate.

Pe grupurile locale de pe rețelele sociale, oamenii spun că operatorii de telefonie mobilă au început să trimită avertismente despre posibile blocări ale internetului „din motive de securitate”. O localnică a scris că nu a reușit să sune la numărul de urgență 112.

„Dacă ne vor bombarda, nici măcar serviciile de salvare nu le vom putea chema! Niciun avertisment din partea autorităților!”, a scris femeia.

„Admit cu ușurință și o provocare pur rusească. Un atac asupra lor înșiși, ca să dea vina pe Europa. Fie că a lăsat dronele Forțelor Armate ale Ucrainei să treacă prin spațiul său aerian, fie chiar pentru un atac al unor drone europene asupra (regiunii Kaliningrad)”, a scris analistul militar Ian Matveev.

Până acum, regiunea nu fusese lovită de forțele ucrainene. În mai 2026, în regiune a mai fost declarată alertă de drone, iar aeroportul Hrabrovo a fost închis.