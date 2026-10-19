După ce au fost cheltuite 33 de milioane de lei degeaba la Cernavodă, Guvernul aprobă „recomandări” pentru lucrările viitoare pe Dunăre

Au fost prezentați indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului Bala II, care urmează să fie avizați și aprobați potrivit legii FOTO: Facebook Apele Române

După intervenții care au avut efecte reduse sau nu au produs rezultatele dorite și ale căror costuri au ajuns la 33 de milioane de lei, Guvernul vine cu noi „recomandări” pentru lucrările de pe Dunăre, menite să asigure apa necesară răcirii reactoarelor de la Cernavodă.

Comitetul interministerial Bala a aprobat raportul final privind soluțiile pentru asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor nucleare de la Cernavodă. Potrivit unui comunicat al Guvernului, raportul final cuprinde recomandări pe termen scurt, mediu și lung, care vizează atât alimentarea cu apă a centralei nucleare, cât și navigabilitatea pe Dunărea Veche și redistribuirea debitelor între brațele fluviului.

Pe termen scurt, Comitetul recomandă mobilizarea, la nevoie, a unui aport suplimentar de apă la priza de răcire a centralei și continuarea dragajului pe Dunărea Veche, pentru creșterea debitului pe acest braț și îmbunătățirea condițiilor de navigație.

De asemenea, au fost prezentați indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului Bala II, care urmează să fie avizați și aprobați potrivit legii.

„Comitetul recomandă ca proiectul și procedura de licitație să țină seama de debitele extrem de scăzute din acest an și să aibă obiective extinse: asigurarea apei necesare funcționării reactoarelor centralei, inclusiv în perspectiva celor patru unități, navigabilitatea pe Dunărea Veche, circulația piscicolă, redistribuirea debitelor în favoarea Dunării Vechi și soluții pentru stânca Pârjoaia.

Pe termen lung, Comitetul recomandă ca proiectarea unităților 3 și 4 să țină seama de situația din 2026, precum și analiza unor soluții suplimentare pentru asigurarea apei în canalul de alimentare al centralei.

Comitetul recomandă, totodată, continuarea coordonării interinstituționale la nivel înalt, inclusiv în faza de execuție, pe baza unui set comun de date și a modelărilor hidraulice, astfel încât cerințele și interesele convergente ale instituțiilor să fie reflectate, în limitele competențelor legale ale fiecăreia, în lucrările și contractele derulate pe Dunăre”, se precizează în comunicat.

Intervențiile din acest an au avut eficiență redusă

Recomandările vin după intervențiile realizate în perioada iulie - 15 octombrie 2026, când scăderea debitului Dunării a pus presiune asupra alimentării cu apă necesare răcirii reactoarelor de la Cernavodă.

Potrivit unui raport al Comitetului interministerial Bala, consultat de News.ro înainte de finalizarea documentului, multe dintre lucrările făcute pentru a ține Centrala de la Cernavodă deschisă pentru cât mai mult timp, după ce apa din Dunăre a scăzut la niveluri critice, au avut eficienţă redusă ori au fost total ineficiente.

De asemenea, deși costurile totale nu sunt centralizate încă, ar putea ajunge la 33 de milioane de lei.

„Intervenţia executată cu barje la Bala a avut eficienţă redusă, iar soluţiile structurale temporare modelate au indicat câştiguri de 1-3 cm”, se arată în raportul menționat.

„Efectul barjelor la Cernavodă a fost anulat de scăderea naturală a debitului, redistribuit spre braţul Borcea în lipsa dragajului pe Dunărea Veche. În intervalul operativ, prioritatea o reprezintă pregătirea mijloacelor mobile şi probele de pompare, fără anticiparea unor performanţe hidraulice nedemonstrate”, se mai arată în documentul citat.

Nici digul de 150 de metri nu a avut efectele dorite. Experții apreciază că a avut efecte insuficiente, iar extinderea la 450 de metri a fost considerată incompatibilă cu timpul disponibil pentru intervenţia de urgenţă.