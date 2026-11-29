BCE pregătește o nouă majorare a dobânzilor chiar înainte de Crăciun. Inflația din zona euro va continua să crească

1 minut de citit Publicat la 13:42 29 Noi 2026 Modificat la 13:42 29 Noi 2026

Banca Centrală Europeană a majorat în septembrie ratele dobânzilor la cel mai ridicat nivel din ultimul an. Foto: Getty Images

Banca Centrală Europeană ar putea fi nevoită să majoreze din nou dobânzile chiar de luna viitoare, în condițiile în care inflația din zona euro este probabil să rămână peste 3% pentru o perioadă însemnată din anul viitor, a declarat vineri oficialul BCE Joachim Nagel, potrivit Reuters.

„Estimăm că, în 2027, inflația ar putea rămâne în mod susținut peste 3%”, a declarat Nagel, care conduce Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank), în cadrul unui eveniment. „Acest lucru înseamnă că, din perspectiva politicii monetare, ar putea fi necesar să facem chiar mai mult. Ne vom reuni din nou în decembrie.”

Banca Centrală Europeană a majorat în septembrie ratele dobânzilor la cel mai ridicat nivel din ultimul an, în încercarea de a tempera inflația alimentată de războiul din Orientul Mijlociu.

Consiliul guvernatorilor BCE, instituția care stabilește politica monetară pentru cele 21 de state care folosesc moneda euro, a decis să crească dobânda-cheie cu 0,25 puncte procentuale, până la 2,5%. A fost a doua majorare a dobânzii de când Statele Unite și Israel au atacat Iranul în februarie, declanșând un război care a împins puternic în sus prețurile energiei la nivel mondial.

BCE estima atunci că inflația va rămâne peste ținta de 2% până în 2028 și și-a revizuit ușor în sus prognoza pentru anul viitor. Instituția a adăugat că economia zonei euro va avea o creștere mai puternică atât în acest an, cât și anul viitor, datorită unei reziliențe economice peste așteptări.