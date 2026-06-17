Inflația în Europa a urcat la 3,3% în mai 2026. România rămâne pe primul loc la scumpiri, cu o rată de aproape trei ori peste media UE

Listă de prețuri pe un bon fiscal la cumpărături într-un magazin. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a ajuns la 3,3% în luna mai 2026, în creștere față de nivelul de 3,2% înregistrat în aprilie, potrivit datelor publicate de Eurostat. În zona euro, inflația anuală a urcat la 3,2%, de la 3,0% în luna precedentă.

România continuă să ocupe primul loc în clasamentul scumpirilor din Uniunea Europeană, cu o rată anuală a inflației de 9,7% în mai. Nivelul este de aproape trei ori mai mare decât media UE și confirmă poziția țării drept cea mai afectată de creșterea prețurilor din blocul comunitar.

După România, cele mai ridicate rate ale inflației au fost consemnate în Bulgaria, cu 6,3%, și în Lituania, cu 5,1%. La polul opus, cele mai mici niveluri ale inflației au fost înregistrate în Suedia (1,1%), Danemarca și Cehia (ambele cu 1,8%).

Comparativ cu luna aprilie, inflația anuală a scăzut în 11 state membre ale Uniunii Europene și a crescut în 16 țări.

La nivelul zonei euro, cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației a venit din sectorul serviciilor, care a adăugat 1,61 puncte procentuale. Energia a contribuit cu 0,98 puncte procentuale, urmată de alimente, alcool și tutun (+0,36 puncte procentuale) și de bunurile industriale non-energetice (+0,23 puncte procentuale).

Datele arată că presiunile inflaționiste continuă să se mențină la nivel european, însă diferențele dintre statele membre rămân semnificative, România detașându-se în continuare drept țara cu cele mai rapide creșteri de prețuri din Uniunea Europeană.