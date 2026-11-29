Sistemul de pensii din Germania a ajuns la limită. Creșterea vârstei de pensionare e tot mai greu de evitat

6 minute de citit Publicat la 12:34 29 Noi 2026 Modificat la 12:45 29 Noi 2026

Presiunea demografică este reflectată și de raportul dintre contribuabili și pensionari. Foto: Getty Images

Sistemul de pensii din Germania se confruntă cu o presiune tot mai mare, pe măsură ce milioane de persoane din generația „baby boomers” se apropie de vârsta pensionării, iar numărul celor care contribuie la sistem este insuficient pentru a le înlocui. Schimbările demografice pun sub semnul întrebării sustenabilitatea modelului bazat pe solidaritatea dintre generații și obligă autoritățile să pregătească o reformă amplă, potrivit unei analize dw.com.

În 1955, când Republica Federală Germania trebuia să decidă ce sistem de pensii va adopta, primul cancelar al țării, Konrad Adenauer, ar fi susținut că „oamenii vor avea întotdeauna copii”. Adenauer, tată a șapte copii, a pledat pentru introducerea unui sistem bazat pe solidaritatea dintre generații.

Conform acestui model, angajații de astăzi finanțează pensiile celor retrași din activitate, prin contribuții calculate ca procent din salarii, în loc să economisească pentru propriile pensii viitoare. Sistemul se baza pe premisa unei natalități ridicate și a unei populații active suficient de numeroase.

În 1955, fiecare femeie din Germania năștea, în medie, între doi și trei copii, iar numărul nașterilor a continuat să crească în anii următori. Dacă sunt cumulate datele din fosta Germanie de Vest și fosta Germanie de Est, până la sfârșitul anilor 1960 se nășteau anual peste un milion de copii. În 1964 a fost înregistrat un vârf de 1,35 milioane de nașteri. Această generație este cunoscută drept „baby boomers”.

Schimbările demografice pun în pericol sistemul de pensii

Declinul natalității a devenit vizibil la începutul anilor 1970. În 1975, numărul nașterilor în Germania scăzuse la aproximativ 785.000 și nu a mai crescut semnificativ de atunci.

În prezent, generația numeroasă născută în anii 1960 se apropie de pensionare. Oficiul Federal de Statistică estimează că, până în 2039, aproximativ o treime din totalul persoanelor active se va fi retras din câmpul muncii.

„Grupele de vârstă mai tinere nu vor putea înlocui generația baby boomers în ceea ce privește numărul”, a transmis instituția.

Din 2012, autoritățile au majorat treptat vârsta de pensionare de la 65 la 67 de ani, măsură care va fi implementată integral în 2031. În paralel, nivelul pensiilor a scăzut de la aproape 60% din ultimul salariu, în 1977, la 48% în prezent. Acest nivel este menținut prin lege până în 2031.

Pensii tot mai mici pentru o populație tot mai îmbătrânită

O persoană care a lucrat cu normă întreagă cel puțin 35 de ani primește în prezent o pensie brută medie de aproximativ 1.760 de euro pe lună. Din această sumă mai trebuie scăzute contribuțiile pentru asigurările de sănătate și îngrijire pe termen lung, precum și impozitele.

Femeile care au lucrat cu jumătate de normă și persoanele cu venituri mici primesc, în medie, aproximativ 1.000 de euro.

Presiunea demografică este reflectată și de raportul dintre contribuabili și pensionari. Dacă în 1962 șase persoane active finanțau pensia unui pensionar, în prezent raportul a ajuns la doar doi angajați pentru fiecare pensionar, iar tendința este în continuare de scădere.

Nici măcar nivelul actual al pensiilor, de 48%, nu va putea fi susținut financiar pe termen lung fără modificări ale sistemului.

Subvențiile pentru pensii consumă o parte importantă din bugetul federal

Sistemul german de pensii depinde deja de subvenții importante de la bugetul de stat. În 2025, au fost plătite pensii în valoare totală de peste 420 de miliarde de euro, din care guvernul a contribuit cu 127 de miliarde de euro.

Aceste subvenții ar urma să fie reduse în 2027, pe fondul măsurilor de diminuare a cheltuielilor bugetare. În consecință, contribuțiile la sistemul public de pensii, suportate în cote egale de angajați și angajatori, ar urma să crească și să ajungă la aproape 20% din salariul brut.

Guvernul federal german, format din coaliția CDU/CSU și SPD, și-a asumat realizarea unei reforme ample a sistemului de pensii.

Ministrul federal al Muncii și Afacerilor Sociale, Alexander Schweitzer (SPD), a prezentat vineri un prim proiect legislativ, care preia, cu anumite modificări, propunerile formulate de o comisie de experți în iunie 2026.

Comisia recomandă ca finanțarea sistemului de pensii să se bazeze în viitor pe patru direcții: creșterea numărului de contribuabili, prelungirea vieții profesionale, o finanțare mai consistentă prin investiții pe piața de capital și dezvoltarea sistemelor private și ocupaționale de pensii.

„Pensiile vor servi în mod clar la acoperirea cheltuielilor de trai, vor fi disponibile și vor fi stabile”, a declarat Schweitzer la Berlin.

Dispute privind pensionarea anticipată

Ministrul nu este însă de acord cu toate recomandările comisiei. Social-democrații se opun eliminării complete a așa-numitei pensionări la 63 de ani, măsură propusă de experții care au analizat reforma.

În prezent, persoanele care au contribuit la sistemul public de pensii timp de 45 de ani se pot retrage din activitate cu doi ani mai devreme, fără ca pensia să le fie diminuată. În fiecare an, între 250.000 și 280.000 de persoane aleg această variantă, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din totalul noilor pensii pentru limită de vârstă.

Institutul German pentru Cercetări Economice (DIW Berlin) a calculat că eliminarea posibilității de pensionare anticipată fără penalizări ar permite economisirea a aproximativ 9,5 miliarde de euro pentru fiecare generație de pensionari.

Alexander Schweitzer vrea însă să păstreze această facilitate, dar să limiteze categoriile de persoane care pot beneficia de ea. Astfel, perioadele de șomaj, concediile medicale de lungă durată și locurile de muncă marginale nu ar mai fi luate în calcul la stabilirea celor 45 de ani de contribuții. Schimbarea ar exclude aproximativ 27% dintre persoanele care îndeplinesc în prezent condițiile pentru pensionarea anticipată.

Ce fac diferit Austria și Olanda

Ministrul Muncii susține că nivelul pensiilor ar putea depăși 50% începând din anii 2040. Planul său prevede și extinderea bazei de contribuabili prin includerea în sistem a noilor categorii de persoane care desfășoară activități independente, precum și a parlamentarilor.

În prezent, anumite categorii profesionale sunt exceptate de la plata contribuțiilor la sistemul public. Astfel, doar 79% dintre persoanele angajate în Germania contribuie la sistemul de pensii.

„Vom asista la una dintre cele mai mari reforme ale pensiilor din istoria recentă a țării noastre”, a declarat Schweitzer.

Alte state europene au sisteme de pensii organizate diferit. În Austria, aproape toți angajații sunt incluși într-un sistem unitar și obligatoriu. Aproximativ 94% dintre aceștia contribuie cu 22% din salariu, dintre care 12% sunt plătiți de angajatori și 10% de angajați. Perioada minimă de asigurare pentru obținerea pensiei este de 15 ani.

În Olanda, fiecare rezident are dreptul la o pensie de bază, calculată în funcție de perioada petrecută în țară. În plus, aproximativ 90% dintre angajați beneficiază de pensii ocupaționale finanțate împreună cu angajatorii.

Prin comparație, în Germania doar jumătate dintre angajați au o asigurare suplimentară printr-un sistem de pensii ocupaționale. Guvernul încearcă să schimbe situația și a introdus, de la începutul anului 2026, măsuri de sprijin mai consistente pentru acest tip de economisire.

Germania pregătește noi forme de economisire pentru pensie

Autoritățile pregătesc și reformarea sistemului de pensii private. Un proiect prevede introducerea, din 2027, a unui nou cont de economisire pentru pensie, axat mai mult pe investițiile pe piața de capital și menit să fie mai rentabil decât multe dintre produsele existente.

Un alt program ar urma să ofere copiilor cu vârste între șase și 18 ani câte 10 euro lunar de la stat, într-un cont destinat economiilor pentru pensionare. Obiectivul este acumularea unor economii încă de la o vârstă fragedă, care să poată fi folosite la bătrânețe.

Coaliția își propusese să ajungă la un acord înainte de Crăciun.

Propunerea ministrului Alexander Schweitzer urmează să fie discutată și supusă votului în cadrul coaliției de guvernare. Există deja rezerve importante în tabăra CDU/CSU, iar liderul grupului parlamentar al formațiunii, Thorsten Frei, l-a acuzat pe ministru că se menține la „cerințele maxime” ale SPD.

La Berlin, ministrul Muncii a insistat asupra importanței unei reforme care să le ofere oamenilor siguranța că își vor putea acoperi cheltuielile la bătrânețe. El a atras atenția că majoritatea pensionarilor nu dispun de alte surse importante de venit, precum proprietăți imobiliare pe care să le închirieze pentru a-și suplimenta pensia.

„Mai degrabă, pensia lor este tot ce au și nu mult mai mult”, a subliniat Alexander Schweitzer.