Vârsta de pensionare ar putea ajunge la 70 de ani în Germania. Planul anunțat de cancelarul Merz

Merz susține planul de creștere a vârstei de pensionare în Germania până la 70 de ani. Foto: Getty Images

Germania ar urma să crească treptat vârsta de pensionare până la aproximativ 70 de ani, la începutul anilor 2090, potrivit recomandărilor susținute de cancelarul Friedrich Merz. Măsura este gândită pentru a proteja sistemul de pensii, într-o țară în care populația îmbătrânește rapid, scrie The Guardian.

O comisie de experți creată pentru a propune reforme ale sistemului de pensii și-a prezentat marți concluziile. Specialiștii spun că vârsta de pensionare ar trebui legată de creșterea speranței de viață, iar pensionarea anticipată ar trebui eliminată.

„Niciun cetățean nu trebuie să își facă griji”, a spus Merz, care susține că măsurile vor preveni prăbușirea unui sistem de pensii aflat sub presiune și vor întări contractul social dintre generații. Cancelarul a spus că tinerii ar primi astfel „un motiv de optimism”, iar povara de pe umerii lor ar fi redusă.

Comisia de experți a lucrat zilnic, în ședințe lungi, din ianuarie până marți, când a prezentat un plan cu 33 de puncte.

Printre principalele recomandări se află investirea pe piața bursieră a contribuțiilor obligatorii plătite de angajați și angajatori, pentru a crește și proteja valoarea fondului de pensii pentru generațiile viitoare. Experții propun și extinderea contribuțiilor obligatorii la pensie pentru funcționarii publici și lucrătorii independenți.

În prezent, vârsta de pensionare pentru cei care vor ieși la pensie la începutul anilor 2030 este de 67 de ani

Acest prag a fost stabilit în urmă cu aproximativ două decenii. Comisia spune că această vârstă ar trebui să crească treptat, odată cu speranța de viață, până la aproximativ 70 de ani la începutul anilor 2090.

Germania are una dintre populațiile cu cel mai rapid ritm de îmbătrânire din lume. La fel ca multe alte state occidentale, se confruntă cu o problemă dificilă: tot mai puțini angajați trebuie să finanțeze pensiile unui număr tot mai mare de pensionari, care trăiesc mai mult.

Guvernul vrea să adopte reformele înainte de vacanța parlamentară de vară de luna viitoare, însă acestea trebuie mai întâi dezbătute și votate în Parlament. „Toate elementele acestui pachet de reforme trebuie puse în aplicare rapid”, a spus Merz, adăugând că „eșecul nu este o opțiune”.

Liderul creștin-democraților conservatori a spus că partidele din coaliție sunt unite în privința reformei și nu vor să se blocheze în detalii de formulare. Declarația vine după ce unii membri de stânga ai guvernului, din rândul social-democraților, partenerii juniori de coaliție, dar și sindicatele au pus sub semnul întrebării corectitudinea unor recomandări.

Măsura a atras critici

Criticile au vizat mai ales propunerea de eliminare a dreptului celor care au muncit 45 de ani de a se pensiona la 63 de ani fără reducerea pensiei. Oponenții spun că măsura i-ar lovi pe cei care au locuri de muncă grele fizic și mai prost plătite, cum sunt constructorii sau îngrijitorii. Experții au susținut însă că această regulă i-a avantajat adesea pe bărbații cu venituri bune și cu cariere neîntrerupte.

„Nu ne permitem să izolăm sau să respingem măsuri individuale”, a spus Merz. El a adăugat că experții au construit un „concept cuprinzător”, care funcționează ca întreg.

Merz este presat să arate că guvernul său, aflat la putere de puțin peste un an, poate livra reformele economice și sociale promise. Executivul are probleme în sondaje și se confruntă cu dispute interne, într-un moment în care economia Germaniei are nevoie de relansare.

Sistemul german de pensii este cel mai vechi sistem public de acest tip din lume. A fost introdus în 1889 de cancelarul Otto von Bismarck, în mare parte din motive politice: el spera să slăbească ascensiunea mișcării socialiste, atrăgând muncitorii de partea statului și îndepărtându-i de sindicate.

La început, vârsta de pensionare a fost stabilită la 70 de ani, o vârstă la care mult mai puțini lucrători ajungeau în acea perioadă. La puțin peste 200 de ani de la introducerea sistemului, pragul ar putea reveni din nou la 70 de ani pentru cei născuți din 2021 încolo.

Potrivit celor mai recente statistici, din 2024, aproximativ 23% dintre germani, adică 19 milioane de persoane, au cel puțin 65 de ani. În 1991, procentul era de doar 15%. Speranța medie de viață este de 78,5 ani pentru bărbați și 83,2 ani pentru femei.

Criticii spun că includerea pieței de capital în sistemul de pensii este riscantă și ar putea aduce instabilitate, mai ales într-o perioadă economică dificilă. Germanii sunt, în general, prudenți când vine vorba de investiții și preferă conturile de economii.

Merz, fost bancher de investiții, a insistat însă că este nevoie de o perspectivă pe termen lung. „Folosirea pieței de capital în sistemul public de pensii este poate factorul-cheie pentru viabilitatea și stabilitatea pe termen lung a sistemului nostru de pensii”, a spus cancelarul german.