Germania și Austria cer trecerea operațiunilor TikTok din Europa sub controlul UE: "Să nu rămână în mâna unui inamic geopolitic"

2 minute de citit Publicat la 14:17 27 Noi 2026 Modificat la 14:35 27 Noi 2026

Logo-ul TikTok la un eveniment în Germania. Miniștrii de resort din Germania și Austria cer trecerea operațiunilor platformei chinezești în Europa sub controlul și în proprietatea UE. Foto: Hepta

Germania și Austria își intensifică demersurile pentru ca activitatea TikTok în Europa și tehnologia sa esențială – inclusiv algoritmul de recomandare – să intre sub control european, notează vineri Euronews. Oficiali din cele două țări argumentează că, doar prin reglementările actuale, nu pot fi soluționate problemele de securitate implicate de operațiunile acestei platforme.

Joi, Germania și Austria și-au reiterat solicitarea ca operațiunile TikTok în Europa să fie plasate sub proprietatea și controlul blocului.

Platforma de socializare, deținută de o entitate chineză, "prezintă riscuri fundamentale de securitate pentru Europa", a spus Wolfram Weimer, ministrul german pentru Cultură și Mass-Media, după o întâlnire la Viena cu Alexander Proell, secretar de stat austriac pentru Afaceri Digitale.

Într-o declarație comună, cei doi oficiali au cerut "o structură de proprietate europeană pentru activitatea TikTok în Europa și asumarea, la nivel european, a responsabilității privind infrastructura tehnologică esențială a platformei, de la algoritmul de recomandare până la accesul la date".

Germania și Austria încearcă să obțină consensul UE pentru a aduce TikTok sub controlul blocului

Germania și Austria încearcă să obțină sprijin la nivelul întregii Uniuni Europene pentru propunerea lor. În acest sens, este așteptată reuniunea Consiliului pentru Telecomunicații și Energie (TTE), care va avea loc la Bruxelles pe 2 decembrie.

Într-o evaluare preliminară, la începutul acestei luni, responsabilii au constatat că TikTok încalcă Actul privind serviciile digitale (DSA) al UE, din cauza modului în care sistemul său de recomandare expune utilizatorii la conținut potențial dăunător.

Miniștrii Weimer și Proell au subliniat că legislația Uniunii "nu oferă un răspuns la întrebarea fundamentală: cine controlează, de fapt, platforma?".

"TikTok nu mai este o simplă jucărie, ci face parte din infrastructura democrației noastre. Această infrastructură nu trebuie să rămână în mâinile unui rival geopolitic sistemic”, a subliniat Alexander Proell.

În luna ianuarie, ByteDance – compania chineză care deține TikTok – a cedat controlul asupra operațiunilor din SUA către o societate mixtă cu proprietate majoritar americană. TikTok a reacționat astfel la amenințarea administrației Trump că, în caz contrar, platforma urmează să fie interzisă în Statele Unite.

În luna mai, Wolfram Weimer s-a declarat ferm convins că "Europa ar trebui să urmeze exemplul american și că structura de proprietate a companiei trebuie supusă dezbaterii".

TikTok a respins propunerea, calificând-o complet nefondată și susținând că aceasta ignoră legislația europeană existentă, inclusiv Actul privind serviciile digitale și Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). TikTok a mai invocat programul său în valoare de 12 miliarde de euro dedicat securității datelor și numit "Project Clover".

Compania chineză a mai precizat că operațiunile sale europene sunt gestionate de firme constituite în Irlanda și Marea Britanie, care se supun legislației europene. În plus, ByteDance a invocat că este deținută în proporție majoritară de investitori instituționali globali și nu are în structura sa de proprietate nicio participație a guvernului chinez.