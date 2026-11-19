Germania și Austria cer ca Europa să preia controlul asupra TikTok, după modelul SUA: „E o amenințare evidentă”

1 minut de citit Publicat la 12:42 19 Noi 2026 Modificat la 12:42 19 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Germania și Austria propun, înainte de reuniunea miniștrilor Culturii de la Bruxelles, ca TikTok, platforma deținută de compania chineză ByteDance, să treacă sub control european, după precedentul din Statele Unite. Miniștri de rang înalt din cele două țări spun că aplicația este o „amenințare evidentă la adresa societății noastre democratice”, avertizând că ByteDance este aliniată intereselor Chinei și nici acum nu s-a lămurit dacă Beijingul are acces la datele personale ale utilizatorilor europeni, relatează Politico.

Propunerea comună, prezentată miercuri de miniștri de rang înalt din cele două guverne, vine după ce președintele Donald Trump a forțat anul trecut separarea operațiunilor TikTok într-o entitate cu sediul în SUA. ByteDance deține acum doar o cincime din noua structură.

Donald Trump a invocat motive de securitate națională pentru a interzice inițial TikTok și apoi pentru a institui un control majoritar american.

Acum, Berlinul și Viena vor ca Europa să urmeze o cale similară.

Cu 200 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană, TikTok este „un actor central, cu o importanță semnificativă pentru formarea opiniilor și participarea socială”, au declarat într-un comunicat comun ministrul german al Culturii și Mass-Media, Wolfram Weimer, și secretarul de stat austriac pentru Digitalizare, Alexander Pröll.

Un purtător de cuvânt al TikTok a declarat că propunerea „nu are absolut niciun fundament”.

Rolul platformei în alegeri este investigat în baza Actului legislativ european privind serviciile digitale (DSA), în timp ce autoritățile de reglementare au amendat compania pentru transferul datelor europenilor către China, încălcând normele privind protecția vieții private.

Cei doi miniștri susțin că TikTok reprezintă o „amenințare evidentă la adresa societății noastre democratice” și că „o soluție fundamentală ar trebui, prin urmare, să înceapă de acolo de unde provine amenințarea la adresa Europei: de la compania-mamă chineză ByteDance, de la alinierea acesteia la interesele Chinei și de la posibilitatea permanentă, insuficient clarificată, ca statul chinez să acceseze datele a milioane de utilizatori europeni”.

Declarația vine înaintea reuniunii miniștrilor Culturii, care va avea loc joi la Bruxelles. Weimer și Pröll au făcut apel la celelalte capitale europene să se alăture inițiativei lor, dar nu au precizat cum ar urma să funcționeze noua structură de proprietate.

Axel Springer, compania-mamă a publicației POLITICO, a declarat că ar susține orice inițiativă prin care TikTok ar trece sub control european, în contextul informațiilor potrivit cărora conglomeratul media ar fi interesat să preia o participație în platforma socială.