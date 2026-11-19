"Marea Neagră este astăzi punctul slab". Ministrul de Externe anunţă că NATO va face şi mai mult pentru a apăra România

1 minut de citit Publicat la 12:38 19 Noi 2026 Modificat la 12:38 19 Noi 2026

Ministrul de Externe anunţă că NATO va face şi mai mult pentru a apăra România şi zona Mării Negre. Foto: Getty Images

NATO protejează România şi va face mai mult în continuare, în timp ce ţara noastră îşi asumă o contribuţie mai consistentă la securitatea întregului Flanc estic, a declarat joi ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, care a atras atenţia că Marea Neagră reprezintă în prezent un punct vulnerabil pentru securitatea europeană, informează Agerpres.

Ministrul a participat la Forumul Bucureşti, organizat de Institutul Aspen România şi German Marshall Fund of the United States, sub înaltul patronaj al preşedintelui României.

"NATO protejează România şi va face mai mult pentru a ne proteja şi în continuare. În acelaşi timp, România are şi o contribuţie mai solidă, ca parte a unei abordări coerente a întregului Flanc estic. Totuşi, consider că Marea Neagră este astăzi punctul slab. Cred că Marea Neagră nu mai este o problemă regională, ci un test al viitorului securităţii europene", a afirmat Neculăescu.

El a apreciat că provocările din regiunea Mării Negre reprezintă, în acelaşi timp, o oportunitate pentru consolidarea capacităţilor României şi o responsabilitate pentru aliaţii săi. Şeful diplomaţiei române a arătat că, din punct de vedere militar, se desfăşoară eforturi susţinute pentru pregătirea mai bună a forţelor armate, inclusiv prin valorificarea lecţiilor învăţate din războiul din Ucraina.

Anunţă că România sprijină Ucraina în continuare

Neculăescu a subliniat că România va continua să sprijine Ucraina şi se află în prima linie a eforturilor de combatere a ameninţărilor şi provocărilor generate de drone. În acest context, aliaţii europeni şi-au exprimat sprijinul ferm pentru România în ceea ce priveşte consolidarea unor capabilităţi necesare pentru a face faţă atacurilor şi incidentelor din regiune, a arătat şeful diplomaţiei.

"În orice caz, România a obţinut a doua cea mai mare alocare din fondurile SAFE şi intenţionăm să le dăm o bună utilizare şi vom face asta inaugurând şi concretizând parteneriate industriale", a adăugat ministrul de Externe.

Ministrul a menţionat, de asemenea, eforturile României de a-şi consolida conectarea la reţelele europene şi a amintit că ţara noastră se pregăteşte pentru extinderea exploatării gazelor naturale din Marea Neagră.

Referindu-se la războiul hibrid, el a subliniat că România, NATO şi Uniunea Europeană trebuie să fie bine pregătite pentru a face faţă acestor ameninţări, pledând pentru un răspuns colectiv al aliaţilor. În acest context, diplomaţia are un rol important în consolidarea capacităţii de reacţie şi de pregătire a României.

"România trebuie să fie mai activă în regiunea sa şi să prezinte mai multe iniţiative. Vestea bună este că vom face acest lucru", a adăugat Neculăescu.