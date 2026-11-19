Miza României la Marea Neagră. Grindeanu avertizează asupra unor „riscuri de securitate fără precedent”

1 minut de citit Publicat la 11:17 19 Noi 2026 Modificat la 11:17 19 Noi 2026

Exploatarea gazelor din perimetrul Neptun Deep ar urma să înceapă din 2027. Foto: OMV Petrom/Facebook

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la Bucharest Forum, că România trebuie să-şi apere interesele în noua ordine mondială, cu trimitere la riscurile de securitate din Marea Neagră. "România are o oportunitate uriașă, dar trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să renunțăm la comoditatea călduţă. Apartenţa la UE nu e suficientă, trebuie să ne câștigăm rolul la masă, trebuie să reconectăm", a afirmat Grindeanu, care a anunţat şi că, prin Neptun Deep, "România va deveni cel mai mare producător de gaze din UE, ceea ce nu e puțin lucru".

Grindeanu a adăugat că "securitatea Mării Negru nu e doar o chestiune militară, ci și una de securitate economică" şi că trebuie să investim în capacităţi de stocare a energiei.

"Ne întrebăm: vom fi spectatori sau vom ști să ne apărăm interesele în această nouă realitate? România are o oportunitate uriașă dar trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să renunțăm la comoditatea călduţă.

Apartenţa la UE nu e suficientă, trebuie să ne câștigăm rolul la masă, trebuie să reconectăm. Astăzi Marea Neagră e expusă unor riscuri de securitate fără precedent. Începând de anul viitor vom extrage gaze din Marea Neagră prin Neptun Deep.

România va deveni cel mai mare producător de gaze din UE ceea ce nu e puțin lucru. Securitatea Mării Negru nu e doar o chestiune militară, ci și de securitate economică.

Trebuie să o securizăm. România trebuie să dezvolte aceste avantaj energetic într-unul economic. Să investim în stocare, în rețele, în noi capacități de producție", a declarat Grindeanu.