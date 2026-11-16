"România poate deveni un hub energetic din ce în ce mai important în regiune". SUA anunţă că susțin Neptun Deep și Coridorul Vertical

Exploatarea gazelor din perimetrul Neptun Deep ar urma să înceapă din 2027. Foto: OMV Petrom/Facebook

România este poziţionată în mod unic pentru a juca un rol de lider în consolidarea securităţii energetice regionale, cu locaţia sa strategică la Marea Neagră, resursele semnificative de gaze naturale, sectorul nuclear deja stabilit şi interconexiunile regionale în expansiune, a afirmat, luni, la un eveniment de specialitate, Kaveh Farzad, secretar adjunct pentru Afaceri Internaţionale în cadrul Departamentului Energiei al SUA, preluat de Agerpres.

"Statele Unite şi România împărtăşesc un parteneriat strategic puternic şi de durată, bazat pe interese comune de securitate, legături economice în creştere şi un angajament faţă de o Europă sigură şi prosperă. Cooperarea energetică reprezintă un pilon central al acestui parteneriat şi un motor din ce în ce mai important al securităţii regionale, al creşterii economice şi al competitivităţii. Securitatea energetică este securitate naţională.

Accesul la energie fiabilă, accesibilă şi abundentă este esenţial pentru prosperitatea economică, dezvoltarea industrială şi suveranitatea naţională. Parteneriatul nostru este angajat şi concentrat pe livrarea de rezultate concrete: extinderea aprovizionării cu energie, consolidarea infrastructurii, atragerea de investiţii şi crearea de noi oportunităţi pentru afacerile americane şi româneşti.

România este poziţionată în mod unic pentru a juca un rol de lider în consolidarea securităţii energetice regionale. Cu locaţia sa strategică la Marea Neagră, resursele semnificative de gaze naturale, sectorul nuclear deja stabilit şi interconexiunile regionale în expansiune, România are potenţialul de a deveni un hub energetic din ce în ce mai important pentru Europa Centrală şi de Est. Rolul în creştere al României pe pieţele energetice regionale nu se referă doar la creşterea producţiei interne. Este vorba despre consolidarea capacităţii regiunii de a accesa surse diversificate de aprovizionare, de a transporta energia peste graniţe şi de a răspunde la perturbări", a punctat Farzad.

Oficialul american a subliniat, totodată, sprijinul pe care SUA îl acordă României în eforturile de extindere a capacităţilor energetice şi de consolidare a integrării pieţei regionale.

"Leadership-ul energetic al României poate ajuta la transformarea resurselor energetice naţionale în securitate energetică regională. Cooperarea în domeniul nuclear civil dintre Statele Unite şi România rămâne unul dintre cei mai puternici şi mai importanţi piloni ai parteneriatului nostru energetic bilateral.

Ţările noastre lucrează împreună pentru a avansa ambiţiile nucleare ale României, inclusiv dezvoltarea Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, oportunităţile de a derula tehnologia inovatoare a reactoarelor modulare mici la Doiceşti, cooperarea care implică tehnologie americană, expertiză de inginerie şi investiţii. Şi aceste proiecte reprezintă mai mult decât generare suplimentară de electricitate. Sunt investiţii pe termen lung în energie de bază fiabilă şi dispecerizabilă, securitate energetică, competitivitate economică şi creştere industrială.

Energia nucleară va juca un rol important în satisfacerea cererii în creştere de electricitate şi în consolidarea fiabilităţii sistemelor energetice regionale interconectate. Departamentul de Energie al SUA rămâne angajat să sprijine ambiţiile nucleare ale României şi să avanseze dezvoltarea energiei nucleare sigure, securizate şi sustenabile din punct de vedere comercial", a afirmat Kaveh Farzad.

Miza pe resursele din Marea Neagră

Potrivit reprezentantului Departamentului Energiei al SUA, resursele de gaze naturale din Marea Neagră ale României reprezintă o oportunitate majoră de a consolida securitatea energetică regională şi de a poziţiona România ca un hub energetic de frunte în Europa Centrală şi de Sud-Est.

"Proiectul Neptun Deep este aşteptat să extindă semnificativ producţia de gaze naturale a României, creând oportunităţi de creştere a exporturilor regionale şi de diversificare a aprovizionării. Dar producerea de mai multă energie este doar o parte a ecuaţiei. Trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că acea energie poate circula eficient, fiabil şi la preţuri accesibile peste graniţe. De aceea Statele Unite sprijină Coridorul Vertical de Gaze, care poate consolida conectivitatea energetică nord-sud şi facilita mişcarea gazului natural lichefiat din SUA din Grecia prin Bulgaria şi România către alte pieţe regionale. Şi salutăm eforturile României de a avansa coridorul şi încurajăm continuarea cooperării regionale.

Şi salut, de asemenea, raportul Atlantic Council privind coridorul energetic vertical, care oferă o oportunitate importantă de a avansa investiţiile în infrastructura regională şi integrarea pieţei. Obiectivul nostru comun în această privinţă este clar: transformarea Coridorului Vertical de Gaze dintr-o viziune strategică într-o rută energetică viabilă din punct de vedere comercial, care să extindă accesul pe piaţă, să consolideze securitatea energetică regională şi să creeze noi oportunităţi pentru afacerile americane şi româneşti", a susţinut Farzad.

Acesta a adăugat că, pe măsură ce discutăm investiţii energetice majore, oamenii devin la fel de importanţi precum conductele, centralele electrice şi liniile de transport.

"Salut Pactul pentru Educaţie Energetică de astăzi şi înfiinţarea Centrului de Studii Energetice "Profesor Dimitrie Leonida". Aceste iniţiative vor ajuta la formarea următoarei generaţii de ingineri, operatori de sistem, dispeceri şi reglementatori responsabili de operarea şi securizarea sistemelor energetice regionale din ce în ce mai complexe. Ele oferă, de asemenea, oportunităţi de aprofundare a cooperării între guvern, industrie şi instituţii de învăţământ prin schimburi tehnice, formări specializate şi dezvoltarea forţei de muncă. Investirea în capitalul nostru uman de astăzi va ajuta la asigurarea faptului că regiunea poate opera, întreţine şi securiza infrastructura energetică de mâine.

Aceste oportunităţi pentru o cooperare energetică mai profundă SUA - România sunt substanţiale. Companiile americane aduc tehnologii avansate, capacităţi de inginerie, experienţă în investiţii şi expertiză în dezvoltarea de proiecte energetice complexe. România aduce resurse energetice semnificative, o forţă de muncă calificată, infrastructură strategică, curaj şi oportunitatea în creştere pentru investiţii. Şi împreună, putem consolida lanţurile de aprovizionare energetică, sprijini investiţiile din sectorul privat, crea locuri de muncă de înaltă calitate şi avansa proiecte care aduc beneficii ambelor noastre economii", a apreciat secretarul adjunct din cadrul Departamentului Energie al SUA.

În viziunea demnitarului american, România este un partener strategic vital al SUA şi un contributor din ce în ce mai important la securitatea energetică regională.

"Permiteţi-mi să închei subliniind trei puncte. În primul rând, România este un partener strategic vital al SUA şi un contributor din ce în ce mai important la securitatea energetică regională. În al doilea rând, cooperarea noastră în domeniul energiei nucleare, a gazelor naturale din Marea Neagră şi a conectivităţii energetice regionale oferă oportunităţi semnificative de a consolida fiabilitatea energetică, competitivitatea economică şi rezilienţa.

În al treilea rând, succesul acestor investiţii va depinde de cooperarea guvernamentală susţinută, de leadership-ul sectorului privat şi de o forţă de muncă calificată capabilă să sprijine viitorul energetic al regiunii. Statele Unite apreciază parteneriatul său cu România şi salută leadership-ul Atlantic Council, Electrica şi al numeroşilor parteneri guvernamentali şi din industrie reprezentaţi aici astăzi. Împreună, avem oportunitatea de a construi un sistem energetic regional mai sigur, mai interconectat şi mai competitiv, unul care să sprijine o creştere economică de durată şi să consolideze prosperitatea noastră comună", a spus Kaveh Farzad.

Grupul Electrica şi Fundaţia Electrica, în parteneriat cu Atlantic Council, au organizat, luni, la Uzina Electrică Filaret din Bucureşti, a doua ediţie a evenimentului "Energie pentru România" - Transatlantic Edition.

În cadrul evenimentului a fost parafat Pactul pentru Educaţie în Energie, document care porneşte de la cinci angajamente: deschiderea unor locuri în care oamenii pot învăţa, timp şi sprijin pentru formare, apropierea educaţiei de practica profesională, colaborarea inclusiv dincolo de graniţe şi măsurarea rezultatelor. Pactul este un angajament public voluntar, deschis oricărei organizaţii care doreşte să contribuie la educaţia în energie, fie că semnează la momentul lansării, fie că aderă ulterior.

Totodată, Fundaţia Electrica a anunţat înfiinţarea Centrului de Studii Energetice "Prof. Ing. Dimitrie Leonida", o platformă regională de formare, practică şi cercetare pentru coridorul energetic al flancului estic al Europei, deschisă companiilor din întregul sector, instituţiilor, universităţilor şi partenerilor din regiune.