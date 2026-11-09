România ar putea produce mai mult gaz decât consumă odată cu exploatarea Neptun Deep. Estimările Romgaz

3 minute de citit Publicat la 13:57 09 Noi 2026 Modificat la 13:57 09 Noi 2026

Platformă de extragere a gazului din Marea Neagră. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Producția internă de gaze naturale ar urma să depășească necesarul de consum al României odată cu atingerea nivelului de platou al producției din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, estimată la aproximativ 8 miliarde de metri cubi anual, la care se adaugă circa 8 miliarde de metri cubi din zăcămintele terestre, a declarat luni Aristotel Jude, membru al Consiliului de Administrație al Romgaz, la o conferință privind provocările iernii 2026 - 2027 pentru sistemul energetic național, potrivit Agerpres.

„Pentru noi este esențial ca în semestrul I, așa cum am fost anunțați, să înceapă producția din Neptun Deep. Din punctul meu de vedere, România va reveni la o producție de gaze naturale din perioada anilor '98-2000.

Dacă avem o medie a consumului de 11 miliarde de metri cubi, producția din Neptun Deep va fi în perioada de platou undeva 8 miliarde de metri cubi, iar producția asigurată acum de zăcămintele onshore, ale producătorilor de gaze naturale, se situează la circa 8 miliarde de metri cubi, ceea ce înseamnă că producția internă de gaze naturale din zăcămintele onshore și din zăcămintele offshore va depăși consumul de gaze naturale al României', a declarat Aristotel Jude, la conferința Focus Energetic.

Acesta a subliniat că Romgaz urmărește valorificarea gazelor naturale atât prin comercializarea acestora, cât și prin utilizarea lor pentru producerea energiei electrice și în procese industriale.

„Compania Romgaz, prin diversificarea portofoliului, a arătat faptul că, în primul rând, gazul natural nu trebuie vândut neapărat în forma în care este extras și trebuie alocat acolo unde este cea mai mare valoare.

De asta ne punem și ne-am pus întotdeauna întrebarea ce facem cu acest gaz natural în condițiile în care acesta ar trebui utilizat în cea mai bună formă, respectiv într-un lanț valoric superior. Cu alte cuvinte, vom comercializa gazul natural în forma în care este extras, îl vom utiliza în același timp în producerea de energie electrică și îl vom integra în procese industriale”, a explicat reprezentantul Romgaz.

În acest context, Jude a făcut referire la platforma Azomureș și la activitățile necesare punerii acesteia în producție.

„Aș vrea să vedeți recent achiziția platformei Azomureș, care, la momentul de față, este integrată în Romgaz. Ne concentrăm pe activități necesare și utile punerii în producție a Azomureș (...)

Ne interesează ca gazul natural să fie utilizat cât mai mult ca materie primă industrială. În ceea ce privește Azomureș, discutăm de gaz, amoniac, îngrășăminte, agricultură și trecem pe lângă pilonul de asigurare a securității energetice din perspectiva gazelor naturale să devenim un pilon și pentru securitatea alimentară prin produsele pe care le vom avea la Azomureș”, a afirmat acesta.

Referindu-se la pregătirile pentru sezonul rece, reprezentantul companiei a arătat că principala prioritate a Romgaz este menținerea unui nivel adecvat al producției de gaze naturale.

„Principala prioritate a Romgaz pentru iarna curentă este menținerea unui nivel adecvat al producției de gaze naturale în condițiile în care, după cum bine știți, suntem sub imperiul Ordonanței 12/2026, care statuează furnizarea de gaze naturale la un preț administrat de 110 lei către furnizorul consumatorului casnic și producătorul de energie termică pentru energia termică destinată populației.

Din producția de gaze naturale a Romgaz din perioada 1 aprilie 2026 până în 31 martie 2027, aproximativ 70% este alocat către furnizorul consumatorului casnic și producătorul de energie termică la preț de 110 lei per megawatt-oră”, a explicat Jude.

Acesta a precizat că Romgaz a efectuat reviziile anuale ale echipamentelor și continuă investițiile pentru menținerea capacității de producție.

„Am asigurat contractele de servicii necesare lucrărilor de reparație și intervenții la sondă, am realizat aceste lucrări, am asigurat contractele pentru piese de schimb, uleiuri, combustibil, robineți și așa mai departe.

Ne concentrăm pe introducerea în exploatare de sonde noi, continuarea proiectelor de reabilitare, având în vedere că zăcămintele Romgaz sunt mature. Am adoptat și adoptăm măsuri de optimizare a producției de gaze naturale în proiectele de reabilitare și ne concentrăm să menținem infrastructura la un nivel de producție maxim', a afirmat reprezentantul companiei.

În ceea ce privește investițiile, Aristotel Jude a arătat că Romgaz are programe anuale de investiții de peste 5 miliarde de lei și a apreciat că un grad de realizare de peste 80% reprezintă un succes pentru companie.

„Cheia succesului reprezintă realizarea investițiilor, unde din punctul nostru de vedere Romgaz a fost un campion al realizării investițiilor.

Dacă ne raportăm la programe de investiții de peste 5 miliarde de lei anual, un procent de realizare a acestor investiții de peste 80% în opinia noastră reprezintă un succes, în condițiile în care suntem o companie de stat care avem reglementări corporative mult mai drastice decât companiile private', a declarat Aristotel Jude.