3 minute de citit Publicat la 17:11 29 Noi 2026 Modificat la 17:11 29 Noi 2026

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că autoritățile de la Kiev sunt pregătite să oprească luptele de-a lungul actualei linii a frontului, descriind o asemenea decizie drept „un compromis foarte mare”. Declarația a fost făcută duminică. Președintele ucrainean a descris propunerea drept „un compromis foarte mare”. Kremlinul anunță că este planificată o nouă rundă de negocieri mediate de Statele Unite.

„Suntem pregătiți să facem asemenea pași, să rămânem pe pozițiile actuale și să ne oprim acolo unde ne aflăm. Propunem o încetare a focului pe linia de contact. Este un compromis? Desigur, unul foarte mare”, a declarat el într-un interviu acordat postului Al Jazeera.

Zelenski a spus că Vladimir Putin „nu vrea să plece de pe pământul nostru”, motiv pentru care Ucraina este pregătită să accepte o încetare a focului de-a lungul actualei linii a frontului și să urmărească obținerea unei soluții diplomatice.

Președintele ucrainean a insistat, însă, că Ucraina nu va recunoaște oficial anexarea teritoriilor sale de către Rusia, precizând că locuințele, orașele și localitățile ucrainene „sunt ale noastre”, chiar dacă au fost distruse.

El a avertizat că Putin ar putea încerca „să meargă mai departe” dacă autoritățile de la Kiev ar ceda teritorii în schimbul păcii.

Zelenski spune că vrea ca Trump să continue eforturile pentru pace

Zelenski și-a exprimat, de asemenea, speranța că Donald Trump va continua eforturile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, aflat acum în al cincilea an, fără ca soluția să presupună sacrificii exclusiv din partea Ucrainei.

„Sper că va continua să caute o modalitate de a pune capăt acestui război fără ca Ucraina să fie singura care trebuie să plătească prețul, pentru că acest lucru nu este corect”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a spus că Ucraina beneficiază de sprijinul ambelor partide americane și a adăugat că el și echipa sa vor colabora direct cu noul congres, controlat de democrați, care își va începe activitatea pe 3 ianuarie.

Potrivit lui Zelenski, prioritatea sa este ca administrația de la Casa Albă și Congresul să îl determine pe Putin să negocieze încheierea războiului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția rusă RIA Novosti că este planificată o nouă rundă de negocieri între Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, la Abu Dhabi, deși nu a fost stabilită încă o dată.

Negocierile respective au fost primele de la discuțiile desfășurate în februarie la Geneva, în Elveția. Abu Dhabi a găzduit și două runde anterioare de negocieri trilaterale, în ianuarie și februarie.

Scandalul legat de Libia

Întrebat despre atacul asupra unei nave de război din portul Benghazi, în estul Libiei, în urma căruia au murit doi ofițeri ai marinei militare, Zelenski a declarat că navele de război rusești care transportă armament reprezintă ținte legitime, dar a insistat că Ucraina nu dorește o escaladare a conflictului în această țară nord-africană.

El a precizat că dorește să le transmită cetățenilor libieni că autoritățile de la Kiev le respectă suveranitatea și că atacurile nu au vizat populația sau porturile Libiei.

Declarațiile sale vin după atacurile cu drone de săptămâna trecută asupra unei nave de război rusești ancorate în Benghazi și asupra unui cargou aflat în largul coastelor libiene.

Zelenski a confirmat, marți, că Ucraina s-a aflat în spatele ambelor atacuri, declarând că forțele ucrainene au scufundat corveta rusească Merkuri și au lovit cargoul MV Angara, despre care a spus că era folosit de ruși pentru transport de armament.

Între timp, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat joi seară că și-a exprimat regretul pentru consecințele „neintenționate” ale atacurilor cu drone, în cadrul unei convorbiri telefonice cu ministrul libian interimar de externe, Taher al-Baour.

El i-a transmis omologului său că acțiunile Ucrainei nu au fost niciodată îndreptate împotriva Libiei sau a populației acesteia.

Libia rămâne împărțită între două administrații rivale: una condusă de prim-ministrul Abdul Hamid Dbeibeh, cu sediul la Tripoli, care controlează vestul țării, și o alta cu sediul la Benghazi, condusă de Osama Hammad, numită de Camera Reprezentanților la începutul anului 2022 și care controlează estul și o mare parte din sudul țării.