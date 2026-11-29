România vrea să lege Constanța de Odesa și porturile din Balcani printr-un nou coridor la Marea Neagră. Proiectul discutat la Bruxelles

3 minute de citit Publicat la 17:09 29 Noi 2026 Modificat la 17:13 29 Noi 2026

Gheorghe Falcă a explicat că propunerile discutate la nivel european vizează creșterea substanțială a fondurilor pentru mobilitate și interconectarea statelor membre. FOTO: Agerpres

Constanța ar putea fi conectată cu Odesa printr-un nou coridor strategic la Marea Neagră, în cadrul unui proiect care vizează și legături cu porturile din Balcani. Planul este susținut în negocierile pentru bugetul Uniunii Europene din perioada 2028-2034 și ar putea deschide noi rute pentru transportul mărfurilor către Europa Centrală. Europarlamentarul Gheorghe Falcă a vorbit despre acest proiect într-un interviu difuzat sâmbătă în emisiunea „Be EU”, realizată de Sabina Iosub.

Gheorghe Falcă a explicat că propunerile discutate la nivel european vizează creșterea substanțială a fondurilor pentru mobilitate și interconectarea statelor membre. Europarlamentarul face parte din echipa care coordonează componenta de transporturi a viitorului buget european.

Buget de trei ori mai mare pentru interconectarea Europei

Falcă a explicat că unul dintre obiectivele urmărite în negocieri este reducerea timpului necesar transportului de mărfuri și pasageri, dar și îmbunătățirea competitivității economice a Uniunii Europene.

„Ne-a interesat foarte mult să avem o mobilitate mai mare. Europa suferă din punctul de vedere al energiei și al timpului parcurs pentru deplasarea mărfurilor și a cetățenilor, ceea ce ne duce la o competitivitate mai mică.

Am fost interesați să avem un buget pentru ceea ce înseamnă Mecanismul pentru Interconectarea Europei de la 33 de miliarde de euro. Noi am propus 91 de miliarde, o creștere de trei ori mai mare.

Am anunțat și că, la mobilitate militară, avem o creștere de zece ori. România a profitat în mandatul 2021-2027 de bani pentru mobilitatea militară, dar, când vor exista 19 miliarde de euro, beneficiile vor fi mult mai mari.

România este o țară aflată pe flancul estic al NATO și trebuie să conectăm viitoarele țări care doresc să adere la UE. Vorbim despre Ucraina și Republica Moldova.

Pe lângă ceea ce ne dorim noi să primim, respectiv fondurile de coeziune în țară, acest pachet va veni complementar pentru a conecta transfrontalier țările. Aici contează foarte mult relația noastră cu Bulgaria, Serbia, Republica Moldova și Ucraina. Această conectare trebuie pregătită deja.

Având și un comisar grec pe transporturi, zona balcanică a activat în acest domeniu. Trei țări au pus deja în practică o strategie. Aici vorbim despre Grecia, Bulgaria și România, pentru a le conecta atât pe calea ferată, cât și prin autostrăzi”, a declarat Gheorghe Falcă.

Constanța ar putea fi conectată cu Varna și, în viitor, cu Odesa

Europarlamentarul a mai spus că amendamentele sale privind Mecanismul pentru Interconectarea Europei au fost deja adoptate. Printre proiectele susținute se numără dezvoltarea unor legături de transport între porturile de la Marea Neagră și conectarea acestora cu infrastructura rutieră și feroviară din regiune.

„Amendamentele mele au trecut deja privind Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Vom conecta Constanța de Varna, Constanța-București-Giurgiu-Ruse-Varna, pentru că grecii vor lega Salonic-Kavala de Varna.

În viitor, noi vrem să legăm Constanța-Tulcea-Odesa, astfel încât, în zona Mării Negre, să avem o conectare a marilor porturi.

Contează să ai o conectare a porturilor care îți aduc marfa în port și apoi, pe cale rutieră, să o distribui atât în zona noastră din Balcani, cât și în zona Europei Centrale”, a explicat europarlamentarul.

Infrastructura de transport, esențială și pentru securitatea militară

Gheorghe Falcă a subliniat că dezvoltarea infrastructurii nu are doar o miză economică, ci și una strategică, în contextul agresiunii Rusiei și al eforturilor europene de consolidare a capacității de apărare.

Astfel, podurile, căile ferate și autostrăzile trebuie să poată susține transportul echipamentelor militare grele, iar România ar putea beneficia de finanțări suplimentare pentru proiectele care îndeplinesc aceste cerințe.

„Din cauza agresiunii ruse, Europa se pregătește. Contează foarte mult să ai un pod peste care poate să treacă un tanc, să ai o cale ferată care poate să îți susțină un tonaj foarte mare al instrumentelor militare.

Fiecare țară și-a făcut maparea. Sunt patru coridoare europene al căror punct final este spre România, cu conectare la Ucraina și Republica Moldova și la Portul Constanța.

Podul de la Ungheni s-a făcut din banii pentru mobilitate militară. România va accesa, în plus față de banii pe care îi primim pentru Programul Operațional Sectorial Transporturi, finanțare pentru proiectele noastre din aceste 19 miliarde de euro.

Întreba ce trebuie să facă statul, Gheorghe Falcă a răspuns: „Suntem în 2026. Logic, în 2027 trebuie să facă proiectele, pentru ca în 2028 să fie prezentate la finanțare. Ai un timp de analiză de șase luni și, în 2029, să dai drumul la procedura de licitație, exact ca să arăți că îți pasă de securitatea cetățenilor”.