UE pregătește „portofelul european pentru întreprinderi” . Mariana Grapini: „Se vrea simplificarea investițiilor”

Ideea ar putea facilita un acord privind noi taxe la nivelul UE, cunoscute drept resurse proprii. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană pregătește introducerea unui „portofel european pentru întreprinderi”, o platformă securizată și standardizată care ar urma să simplifice procedurile pentru investiții, să reducă timpul necesar obținerii avizelor și să stabilească reguli comune pentru toate cele 27 de state membre.

Europarlamentarul Mariana Grapini a explicat, sâmbătă, la emisiunea Be EU, cu Sabina Iosub, cum va funcționa acest instrument și ce condiții ar putea fi impuse investitorilor din afara Uniunii Europene. Potrivit europarlamentarului, noua platformă ar urma să faciliteze colaborarea dintre întreprinderi și autoritățile naționale și europene, dar și să securizeze datele utilizate în procesul de investiții.

„Se vrea simplificarea investițiilor, simplificarea procedurilor pentru a face o investiție. Va fi o platformă securizată și standardizată. Acest portofel european care se introduce pentru prima dată acum, îi ajută, pe de o parte, la scăderea termenelor de avize, pentru că vor fi niște avize pe care trebuie să le dea, pe unele le de Comisia Europeană, pe unele le dă acele autorități naționale care trebuie să fie în toate cele 27 de state.

Și atunci se creează această platformă securizată în care întreprinderile pot opera între ele și se securizează datele, evident, și toată lumea care vrea să contribuie pe de o parte, la a vedea cine vrea să facă o investiție străină pune în această platformă, dacă un partener dintr-o țară membră a Uniunii Europene, pentru că spuneam că vrem să punem la industriile de interes și de securitate această condiție, să fie maxim 49%. Punem condiții, de asemenea, așa cum am spus, pentru forță de muncă, pentru a avea furnizori locali, de exemplu, investiția străină. Deci, toate aceste condiții se pun și înainte de a se da avizul, ca nu după ce vine omul și face investiția, firma din țara terță să se trezească cu o groază de lucru pe care nu le știe".

UE vrea reguli comune pentru investițiile străine

Mariana Grapini a explicat că unul dintre obiective este eliminarea diferențelor legislative dintre statele membre, astfel încât investitorii să nu mai întâlnească reguli diferite în funcție de țara în care vor să își dezvolte afacerea. În opinia sa, piața unică europeană este încă fragmentată, inclusiv în domeniul achizițiilor publice.

Europarlamentarul a vorbit și despre pregătirea unui regulament european în domeniul achizițiilor publice, care ar urma să înlocuiască actualul sistem bazat pe directive transpuse diferit în legislațiile naționale.

„Vorbim de piață unică, și eu, de când sunt în Comisia pentru Piața Internă, și refuz cumva să o spun unică, pentru că încă avem fragmentare. De aceea am trecut și la lucrarea unui regulament pe achiziții publice, și nu directive, pentru că vom avea, avem acum 27 de legi privind achizițiile publice, lucrăm la acest regulament și eu chiar am pus amendament ca în regulamentul pentru acceleratorul industrial să se țină cont de noul regulament pe achiziții publice.

Vrem, de asemenea, să avem o platformă unică în care toate cererile și ofertele se pun în mod transparent în această platformă europeană, pentru ca achizițiile publice să fie și transparente, dar să aibă acces toată lumea la a ști ceea ce se vrea să se achiziționeze și să vină cu oferta. Deci se pune cererea și oferta în această platformă europeană. Ei bine, eu am pus condiție, pentru că deadline-ul regulamentului pe achiziții publice se termină înaintea acestui regulament. Deja am pus amendament ca acceleratorul, regulamentul pentru acceleratorul industrial să țină cont de regulamentul pe achiziții publice, pentru că acum, când vorbim la achiziții publice, este o mare problemă dacă un întreprinzător din România, de exemplu, vrea să participe la achiziții publice în Franța sau în Belgia va găsi alte condiții decât avem noi, pentru că directivele au fost asimilate în context național și odată cu acest regulament pe achiziții publice și cu regulamentul care privește regula pentru investiții străine, și repet, investiție străină, fiind investiție din țară terță, este aceeași. Și atunci nu ne mai putem plânge că în Franța sau în Olanda sunt alte condiții și de aceea vin investitori străini și în România, și în Polonia sau în Bulgaria nu vin. Sunt aceleași reguli".

În ceea ce privește investițiile provenite din afara Uniunii Europene, Grapini a enumerat mai multe condiții care ar putea fi introduse pentru protejarea pieței interne și a industriilor europene. Printre acestea se numără utilizarea furnizorilor și a forței de muncă locale, precum și alocarea unor bugete pentru cercetare.