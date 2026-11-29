Noi proteste în Georgia: Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Tbilisi pentru a cere aderarea țării la UE

2 minute de citit Publicat la 13:58 29 Noi 2026 Modificat la 13:58 29 Noi 2026

Protestatari georgieni flutură steaguri ale UE în capitala Tbilisi. Foto: Profimedia Images

Zeci de mii de georgieni s-au adunat în capitala Georgiei, Tbilisi, într-o demonstrație de protest, la doi ani după ce guvernul georgian a suspendat eforturile de aderare la UE, informează Euronews.

Suspendarea efortutilor țării de aderare au declanșat un val de ample proteste, reprimate din ce în ce mai brutal de către autoritățile georgiene.

Demonstranții au fluturat steaguri ale UE și au umplut piața centrală a capitalei Tbilisi.

Georgia a fost cuprinsă de ample tulburări politice, după alegerile parlamentare din octombrie 2024, contestate de actuala opoziție, în urma partidul de guvernământ, „Visul Georgian”, și-a consolidat puterea.

O lună mai târziu, în noiembrie 2024, prim-ministrul Irakli Kobakhidze anunța că guvernul va suspenda eforturile de aderare a Georgie la UE până cel puțin în 2028.

Anunțul a declanșat ample demonstrații la nivel național, întâmpinate cu o represiune violentă din partea poliției.

În ciuda arestărilor în masă, amenzilor mari și a legislației tot mai restrictive, protestatarii continuă să iasă zilnic pe străzile din Tbilisi, cerând alegeri noi și eliberarea demonstranților închiși.

Premierul Kobakhidze a insistat vineri că guvernul său rămâne angajat în privința aderării la UE și este „gata să înceapă negocierile de aderare chiar de azi”.

„Totul va fi făcut pentru a ne asigura că Georgia devine membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Sperăm că până atunci UE își va schimba și ea abordarea și se va întoarce la valorile sale tradiționale”, a spus premierul georgian.

Visul Georgian a acuzat în mod repetat Bruxelles-ul că promovează politici liberale care, spune acesta, subminează valorile tradiționale ale familiei, în special prin sprijinul acordat drepturilor LGBTQ+.

Criticii acuză partidul, care se află la putere din 2012, că apropie țara, tradițional pro-occidentală, de Rusia și că erodează instituțiile sale democratice.

Guvernul, însă, susține că politicile sale sunt menite să protejeze suveranitatea Georgiei împotriva presupusei interferențe externe și a încercărilor opoziției de a destabiliza țara. Executivul insistă că dorește încă să continue procesul de aderare la UE, dar cu propriile condiții.

Kobakhidze a exclus posibilitatea de a abroga legile controversate privind influența străină și înregistrarea ONG-urilor, susținând că cererile Bruxelles-ului echivalează cu interferență în afacerile interne ale Georgiei.

El a criticat, de asemenea, Comisia Europeană pentru ceea ce a descris drept dublu standard și presiune politică, cerând un respect mai mare pentru suveranitatea Georgiei și pentru valorile tradiționale. Georgiei i s-a acordat statutul de candidat la UE în decembrie 2023, dar procesul său de aderare a fost practic oprit anul următor, pe fondul preocupărilor crescânde de la Bruxelles legate de regresul democratic.