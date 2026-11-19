Mesaj de la Cotroceni despre reforma administrativă: „România nu mai poate funcţiona după harta desenată de Ceauşescu în 1968”

Eugen Tomac a atras atenția că actuala organizare teritorială nu mai corespunde nevoilor țării. FOTO: Agerpres

Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan, a declarat miercuri, la Digi 24, că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială. El a precizat că Guvernul trebuie să pună pe masă un proiect serios, care să clarifice modul de funcționare a administrației publice locale.

Eugen Tomac a atras atenția că actuala organizare teritorială nu mai corespunde nevoilor țării și a amintit că România nu a realizat această reformă după aderarea la Uniunea Europeană.

„Eu cred că în momentul de față avem nevoie de curajul de a pune pe masă un proiect serios, un proiect care să aducă mai multă claritate în ceea ce privește funcționarea administrației publice locale și trebuie privit acest lucru ca pe normalitate. M-aș bucura dacă Guvernul ar găsi suficient consens și curaj pentru a duce mai departe acest obiectiv, pentru că România nu mai poate funcționa după harta desenată de Ceaușescu în 1968. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care, după ce a aderat la Uniunea Europeană, nu și-a realizat această reformă administrativă, ” a declarat Eugen Tomac.

Eugen Tomac, despre comasare

Întrebat dacă România ar funcționa mai bine cu 15 sau cu 8 regiuni, europarlamentarul nu a optat pentru una dintre variante, ci a subliniat că reorganizarea trebuie să se bazeze pe criterii bine stabilite. Tomac a apreciat, în acest context, abordarea prezentată de Dragoș Benea.

„Eu sunt adeptul soluțiilor serioase și soluțiile serioase înseamnă niște criterii foarte serioase și cred că abordarea pe care a prezentat-o domnul Dragoș Benea este una care pleacă de la aceste premise extrem de serioase.”

În ceea ce privește reacția UDMR, care susține că reforma administrativă ar putea afecta reprezentarea minorității maghiare în România, Eugen Tomac consideră că există posibilitatea unui consens. Acesta afirmă că reprezentanții comunității maghiare trebuie să participe la dezbatere și pledează pentru o abordare pragmatică, fără ca discuțiile să fie dominate de emoții.

„Nu cred că minoritatea maghiară din România va fi exclusă de la această dezbatere. Și cred că trebuie să discutăm cu mai puțină emoție și cu mai mult pragmatism, privind spre viitorul tuturor cetățenilor români, indiferent de limba pe care o vorbesc în casă.

UDMR-ul întotdeauna a avut această reținere cu privire la reforma administrației, dar eu sunt convins că cu argumente serioase, pentru că cei din UDMR sunt oameni politici responsabili și au dovedit întotdeauna că sunt capabili să accepte argumente solide. Și eu cred că inclusiv cu UDMR se poate găsi un consens pe o dezbatere așezată într-o primă etapă,” a precizat Eugen Tomac.

Harta României în varianta „Benea”: între 8 și 15 județe

Europarlamentarul Dragoș Benea, arhitectul PSD al reformei administrativ-teritoriale, a spus marți, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că până în 2028, harta României ar trebui să aibă între 8 și 15 județe, niciunul cu mai puțin de 500.000 de locuitori.

„Am spus că dacă sunt municipii reședință de județ care cu comune limitrofe adună aproape 400.000- 500.000 de locuitori și putem exemplifica, atunci nu cred că trebuie să avem județe cu populație sub 500.000 de locuitori.

Propunerea lansată public de Dragoș Benea de reformă administrativ-teritorială pe modelul Curților de Apel a lansat un val de revoltă în țară. Cu atât mai mult cu cât social-democrații vor ca reforma să fie adoptată prin angajarea răspunderii de către Guvernul Niculescu, pentru a ocoli dezbaterea parlamentară și modificarea proiectului de lege.