Ce scrie presa din Ungaria despre comasarea județelor. „Se pare că, odată cu UDMR, și bunul simț a părăsit guvernul”

Anna Horváth, vicepreședinta executivă a UDMR responsabilă de administrațiile locale, a spus, luni, că planurile pentru comasarea localităților mici și o posibilă reorganizare a județelor sunt inacceptabile pentru maghiari. „Se pare că, odată cu UDMR, și bunul simț a părăsit guvernul”, a spus ea pentru publicația maghiară Index.

PSD justifică necesitatea reformei administrației publice spunând că un număr semnificativ de așezări mai mici nu se pot susține independent. Inițial, PSD a propus comasarea așezărilor cu mai puțin de 1.500 de locuitori, dar la începutul acestei săptămâni a apărut o posibilă limită a populației de 3.000 de locuitori.

Anna Horváth spune că a fost propusă și o limită de 5.000 de locuitori, a cărei aplicare ar duce la desființarea a aproximativ trei sferturi din municipalitățile din România.

„Se pare că, odată cu UDMR, și bunul simț a părăsit guvernul, iar în locul acestuia a rămas doar acest joc de bingo”, a spus Horváth, care consideră că reforma administrației publice este o problemă complexă, care nu poate fi implementată în mod responsabil fără o pregătire temeinică și o consultare socială.

Potrivit calculelor, aplicarea limitei de 1.500 de persoane ar duce la comasarea a 429 de localități, dintre care 53 sunt locuite de maghiari și 30 sunt conduse, în prezent, de primari maghiari.

Horváth a subliniat că UDMR nu se opune unei reforme rezonabile a administrației publice, ci preferă asociațiile voluntare și cooperarea susținută prin stimulente financiare în locul fuziunilor ordonate. Ea a reamintit că Cseke Attile, în calitate de fost ministru al Administrației Publice, dezvoltase deja un astfel de concept.

Potrivit vicepreședintelui executiv, experiențele din ultimele decenii arată că independența localităților a dus, în multe cazuri, la dezvoltarea infrastructurii, noi investiții și procese demografice mai favorabile.

Dragoș Benea, vicepreședinte al PSD și șef al grupului de lucru pentru dezvoltarea reformei, spunea că sistemul județean trebuie transformat și el, tot prin comasări. Ulterior, a început să se răspândească o hartă care prezenta o posibilă reorganizare de județe.

Conform acesteia, județul Harghita ar urma să fie comasat cu județul Mureș, județul Covasna cu județul Brașov, județul Satu Mare cu județul Bihor, iar județul Arad cu județul Timiș.

Reforma ar putea afecta în special maghiarii din Transilvania, deoarece fuziunile ar putea reduce semnificativ proporția populației maghiare în mai multe unități administrative. Acest lucru ar putea afecta, de asemenea, reprezentarea politică a comunităților maghiare și asigurarea respectării drepturilor de a folosi limba maternă, mai scrie publicația.

Anna Horváth a declarat că a întâlnit hărți care circulă în domeniul public, dar originea lor este necunoscută și nu poate fi considerată o schiță oficială a guvernului.

El a adăugat că idei similare au apărut anterior în timpul președinției lui Traian Băsescu și din partea Uniunii Salvați România (USR).

„Nu susținem nicio inițiativă care ar reduce comunitățile maghiare din Ținutul Secuiesc la o minoritate la nivel de județ sau ar înrăutăți proporția maghiarilor din județ. Aceasta este o linie roșie pentru noi. Vom lupta împotriva unor astfel de eforturi cu toate instrumentele democrației parlamentare”, a spus ea.

Politicianul UDMR a atras atenția și asupra faptului că, în conformitate cu legislația actuală, este necesar acordul comunităților locale afectate, adică un referendum, pentru modificarea granițelor administrative. În plus, legislația interzice modificările care ar încălca drepturile lingvistice ale minorităților, de exemplu, dacă proporția unei minorități în noua unitate administrativă ar scădea sub 20%.

Potrivit lui Horváth, dacă aceste condiții sunt îndeplinite, UDMR este pregătită să negocieze transformarea sistemului de administrație publică.

Totuși, ideea comasărilor a avut critici și din partea politicienilor români. Vladimir Petruț, primarul liberal din Cavnic, județul Maramureș, a spus la Antena 3 CNN că, dacă reforma elimină statutul de oraș al orașului său sau comasează județul Maramureș cu un alt județ, va iniția un referendum pentru „ruperea de România Mare”. Ulterior, el și-a retras afirmația.

El s-a opus, în mod special, ideii care ar uni județul Maramureș cu județul Cluj. Totuși, momentan nu a fost luată o decizie finală cu privire la detaliile reformei. Grupul de lucru PSD urmează să își elaboreze propunerea până la sfârșitul lunii martie 2027.