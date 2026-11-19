"Umilit public". Imaginile care arată cum Xi Jinping l-a ținut la respect pe Putin. A evitat să stea lângă el la fotografia de grup

1 minut de citit Publicat la 11:49 19 Noi 2026 Modificat la 11:51 19 Noi 2026

Vladimir Putin a rămas în plan secund în mai multe momente de protocol ale summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen.FOTO: Profimedia Images

Vladimir Putin a rămas în plan secund în mai multe momente de protocol ale summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen. Diferența de tratament s-a văzut încă de la sosirea delegațiilor, iar la fotografia de grup Xi Jinping i-a făcut semn liderului rus să se așeze în spatele soției sale, Peng Liyuan.

Xi l-a întâmpinat personal pe Trump. Putin a fost primit de Cai Qi

Președintele chinez l-a întâmpinat personal pe Donald Trump la aeroport, un gest pe care Xi nu îl mai făcuse pentru niciun alt șef de stat de la preluarea mandatului.

În schimb, la sosire, Putin a fost întâmpinat de Cai Qi, membru al Biroului Politic și al cincilea în ierarhia conducerii chineze.

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Diferența s-a văzut și la intrarea în sală. Pentru Trump a fost intonat imnul Statelor Unite, iar la sosirea lui Putin orchestra a interpretat un fragment din baletul "Spărgătorul de nuci".

Xi i-a indicat lui Putin locul la fotografia de grup

Cel mai vizibil moment a avut loc când liderii s-au așezat pentru fotografia oficială.

Putin s-a apropiat de Xi și de Trump, aflați în primul rând. Gazda chineză i-a făcut însă semn să se așeze în spatele lui Peng Liyuan. În acel moment, Putin a făcut o grimasă din buze.

Putin și Trump au stat la mese diferite la banchet

La banchetul oficial, Putin a stat la altă masă decât Trump. Potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, cei doi nu au avut ocazia să poarte o discuție de fond în timpul dineului.

Presa rusă de opoziție a descris aceste momente drept o "umilință publică" pentru Putin și le-a interpretat ca pe un semn al diferenței de statut dintre Rusia și Statele Unite la summit.